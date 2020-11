Φον ντερ Λάιεν: Θα υπογράψουμε συμβόλαιο για 300 εκατ. δόσεις του εμβολίου των Pfizer και Biontech

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις εξελίξεις με το εμβόλιο του κορονοϊού των εταιρειών Pfizer και Biontech. Υπογραφή για 300 εκατομμύρια δόσεις ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με μήνυμά της στο twitter η πρόεδρος της Κιμισιόν ανέφερε αρχικά: «Υπέροχα νέα από Pfizer & την BioNTech Group σχετικά με τα επιτυχή αποτελέσματα της τελευταίας κλινικής δοκιμής για εμβόλιο του COVID19» και συμπλήρωσε ότι: «η ευρωπαϊκή επιστήμη λειτουργεί».

Παράλληλα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε γνωστό πως: «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους σύντομα για έως και 300 εκατομμύρια δόσεις. Ας συνεχίσουμε να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον εν τω μεταξύ».

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.

Let's keep protecting each other in the meantime.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2020