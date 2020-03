Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πολύ προνομιούχα να έχει τέτοιους διαπρεπείς επιστήμονες

Επικοινωνία με τον Ελληνοαμερικανό κοινωνιολόγο και γιατρό, γνωστό για την έρευνά του στα κοινωνικά δίκτυα και στους βιολογικούς, κοινωνικοοικονομικούς και εξελικτικούς παράγοντες της συμπεριφοράς, της υγείας και της μακροζωίας, Νίκολας Χριστάκη, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ενημέρωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, «είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Νίκολας Χρηστάκη σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον COVID-19 και το σύστημα υγείας μας. Βασίζουμε τις στρατηγικές μας σε υγιείς επιστημονικές συμβουλές και η Ελλάδα είναι πολύ προνομιούχα να έχει τέτοιους διαπρεπείς επιστήμονες για να τους απευθύνεται, όπου κι αν βρίσκονται».

Had a very interesting conversation with @NAChristakis about our action plan for COVID-19 and our health system. We're basing our strategies on sound scientific advice, and Greece is very privileged to have such eminent scientists to call upon, wherever they may be. pic.twitter.com/vh3S4HpFKd

