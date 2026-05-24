Την επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, αναφέροντας ότι «κόμματα προσωποπαγή συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κ. Καρυστιανού. Αλλά η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι προαναγγέλλονται αποτελέσματα δημοσκοπήσεων πριν καν αυτές διενεργηθούν και έκανε λόγο για συγκεκριμένες στοχεύσεις:

«Το ότι ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ… καταρρέει, το έχουμε ζήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα και συνεχώς διαψεύδεται. Είναι ο μύχιος πόθος του κατεστημένου. Γιατί αυτό είναι αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει απέναντί της ισχυρό ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να πάρει από παντού. Και από την αριστερά, και από την κεντροδεξιά. Άνθρωποι που διαχρονικά ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία επί Κωνσταντίνου και Κώστα Καραμανλή, τους εκφράζουν σήμερα ο Γεωργιάδης και ο Βορίδης; Ο κόσμος, όμως, έχει ένστικτο και βλέπει ποιος στέκεται σήμερα απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και ποιον πολεμάει αυτό το καθεστώς».

Ο Κώστας Τσουκαλάς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον απόηχο της επιστολής της Λάουρα Κοβέσι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει πως η κυβέρνηση έρχεται και νομοθετεί για να εμποδίσει τις ευρωπαϊκές αρχές να ελέγξουν υπουργούς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι για να κρατήσει το μισθό του ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να παρανομήσει ή να ελεγχθεί για παράνομες πράξεις, μπορεί να χάσουμε κονδύλια σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΚΔΑΠ, σε κοινωνικές δομές. Αν, δηλαδή, παραβιάζεις το κράτος δικαίου, θα σου στερούν κονδύλια. Αυτό που έκαναν και στον Όρμπαν. Είναι παράσημο για την κυβέρνηση να τους αποκαλεί Όρμπαν η Ευρωπαία Εισαγγελέας;», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση, «τις συνέπειες του οποίου δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, καθώς πάνε στην ουσία να προχωρήσουν σε διορισμό δημάρχων», όπως είπε.