Με φόντο τις επικείμενες εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη δυναμική του, δημιουργώντας ένα ανανεωμένο σχήμα που φιλοδοξεί να κλείσει την δημοσκοπική ψαλίδα που το χωρίζει από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο η ομιλία του ίδιου του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη στην Κεντρική Επιτροπή, κατέδειξε ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν περιορίζει την αντιπολιτευτική της στόχευση αποκλειστικά στην κυβέρνηση, αλλά ανοίγει τα μέτωπα και προς άλλες κατευθύνσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του στην ενδεχόμενη επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, μέσω νέου πολιτικού φορέα, μια εξέλιξη που φαίνεται να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό του Κινήματος. Παράλληλα, η αξιωματική αντιπολίτευση φαίνεται να παρακολουθεί στενά και την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού, επιδιώκοντας να ανακόψει πιθανές απώλειες ψηφοφόρων προς τα συγεκριμένα εγχειρήματα.

Καθοριστικό ρόλο στην τακτική που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα το ΠΑΣΟΚ καλείται να διαδραματίσει η νέα ηγετική ομάδα που αναδείχθηκε πριν από λίγες ώρες. Στη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής εξελέγη ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, συγκεντρώνοντας ευρεία αποδοχή, καθώς έλαβε το 88% των ψήφων. Η εκλογή του σηματοδότησε ένα κλίμα συναίνεσης, δεδομένου ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση δεν προχώρησε σε κινήσεις αμφισβήτησης. Ο κ. Ανδρουλάκης με την επιλογή προς το συγκεκριμένο πρόσωπο θέλησε να στείλει ένα μήνυμα συμπεριληπτικότητας και «ισότητας στην πράξη». Θυμίζουμε ότι ο κ. Βαρδακαστάνης είναι επί πολλά χρόνια πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία και όπως δήλωσε κι ο ίδιος πριν λίγο σε συνέντευξή του, το γεγονός ότι θα ήταν υποψήφιος για τον θώκο του Γραμματέα το έμαθε… χθες το πρωί από τον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης. Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί ως ο κ. Βαρδακαστάνης ήταν και γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και σε αυτόν πιστώθηκε το ενωτικό κλίμα που υπήρξε.

Το ίδιο πνεύμα συναίνεσης πάντως επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί και στη συγκρότηση του 23μελούς Πολιτικού Συμβουλίου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προωθεί μια σύνθεση που περιλαμβάνει εκπροσώπους από διαφορετικές εσωκομματικές τάσεις. Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος συγκέντρωσε 261 ψήφους, παρά το γεγονός ότι είχε προηγουμένως αρνηθεί πρόταση να αναλάβει τη θέση του Γραμματέα. Ακολούθησε η Μιλένα Αποστολάκη με 251 ψήφους, ενώ υψηλή επίδοση κατέγραψε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση με 230 ψήφους.

Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν επίσης ο Παύλος Γερουλάνος με 228 ψήφους, καθώς και οι Ανδρέας Σπυρόπουλος και Μιχάλης Κατρίνης που ισοβάθμησαν με 226 ψήφους. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Άννα Διαμαντοπούλου, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Θανάσης Γλαβίνας, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στην 11η θέση. Η τελική σύνθεση δεν περιλάμβανε ορισμένα πρόσωπα που είχαν ακουστεί έντονα στο παρασκήνιο. Εκτός της προεδρικής πρότασης έμειναν για παράδειγμα οι Δημήτρης Μάντζος και Παναγιώτης Δουδωνής, ενώ χαμηλότερη από την αναμενόμενη ήταν η κατάταξη του Λευτέρη Καρχιμάκη.

Από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη εκλέχτηκαν η Τόνια Αντωνίου, καθώς επίσης και οι Φίλιππος Σαχινίδης και Μιχάλης Τζελέπης. Εκτός της προεδρικής πρότασης βρέθηκε και ο Βασίλης Κεγκέρογλου, παρά την καλή του επίδοση στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ στο νέο όργανο συμμετέχει και η Έφη Χαλάτση, που πρόσκειται στον Παύλο Γερουλάνο. Αντίθετα, δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά ο Χρήστος Κακλαμάνης και η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Η τελική σταυροδοσία αναφορικά με το νέο Πολιτικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Συνολικά 317 άτομα ψήφισαν για την ανάδειξη των 23 στελεχών του οργάνου, και οι ψήφοι που πήρε κάθε στέλεχος έχουν ως εξής (σ.σ. βρέθηκε κι ένα λευκό):

Κώστας Τσουκαλάς 261 Μιλένα Αποστολάκη 251 Μανώλης Χριστοδουλάκης 230 Παύλος Γερουλάνος 228 Ανδρέας Σπυρόπουλος 226 Μιχάλης Κατρίνης 226 Άννα Διαμαντοπούλου 224 Όλγα Μαρκογιαννάκη 220 Παύλος Χρηστίδης 211 Θανάσης Γλαβίνας 201 Χάρης Δούκας 192 Κώστας Σκανδαλίδης 184 Νίκος Μήλης 181 Λευτέρης Καρχιμάκης 176 Κώστας Παπαδημητρίου 174 Μιχάλης Αεράκης 174 Μαρία Δαφέρμου 170 Μάρα Κουκουδάκη 159 Κατερίνα Σολωμού 144 Έφη Χαλάτση 131 Φίλιππος Σαχινίδης 129 Τόνια Αντωνίου 124 Μιχάλης Τζελέπης 121

Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης

Ο Γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Με δικαίωμα λόγου στο όργανο μετέχουν:

Οι εκπρόσωποι των κινήσεων, κύριοι Μαργαρίτης και Πόντας,

Ο διευθυντής ΠΑΣΟΚ, Νίκος Σαλαγιάννης,

Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Κουτσούκος

Ο Γραμματέας Οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας και

ο αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Γιώργος Τσούμας.

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εκλέχτηκε Γραμματέας με 279 ψήφους, από τα 317 άτομα που προσήλθαν στην κάλπη. Βρέθηκαν 30 λευκά και 8 άκυρα ψηφοδέλτια.

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας εκλέγονται οι: