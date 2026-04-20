Μετά από ένα έντονο πολιτικά Σαββατοκύριακο με την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη να κυριαρχεί και να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, η εβδομάδα που ξεκινά θα είναι επίσης γεμάτη πολιτικά.

Σήμερα είναι το 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο της Κρήτης παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, συζητούνται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής οι υποθέσεις των Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου με τις πληροφορίες να λένε ότι τουλάχιστον ο πρώτος θα καταθέσει με υπόμνημα, ενώ την Τετάρτη θα γίνει η ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των 11 + 2 γαλάζιων βουλευτών.

Για το θέμα αυτό ο πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματός του να υπερψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας όλων των βουλευτών, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να ελεγχθούν από τη Δικαιοσύνη σε σχέση με τις παράτυπες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και το αιτιολόγησε λέγοντας ότι αυτός είναι ο πιο γρήγορος δρόμος για να αποδείξουν την αθωότητά τους.

«Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η προτροπή του πρωθυπουργού δεν έγινε τυχαία καθώς υπάρχουν μέλη της ΚΟ της ΝΔ που θεωρούν τις μαζικές άρσεις ασυλίας «τσουβάλιασμα». Κάποιοι εξ’ αυτών έχουν πάρει θέση δημόσια όπως ο Στέλιος Πέτσας και ο Μάκης Βορίδης, ενώ οι πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον δέκα να τηρούν την ίδια στάση. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας μέχρι και την Τετάρτη θα γίνει μασάζ στους γαλάζιους βουλευτές προκειμένου να μην υπάρξουν διαρροές και μένει να διαφανεί πώς αυτό θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.

Ταξίδι αστραπή στην Κρήτη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το μεσημέρι και μετά θα βρεθεί στην Κρήτη όπου στις 16:30 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του 4ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».

Και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η κυβέρνηση έχει να επιδείξει έργο. Στο προσυνέδριο θα γίνει απολογισμός όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα με το βλέμμα στο μέλλον ενώ και ο τουρισμός θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο 4ο προσυνέδριο της ΝΔ.

Το προσυνέδριο θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.

Θα ακολουθήσει ομιλία του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δήμαρχο Χάλκης, τον πρόεδρο της κοινότητας Φόδελε, έναν tour operator και μία έφορο αρχαιοτήτων.

Την Τετάρτη ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών όπου θα συμμετάσχει σε fireside chat με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η εβδομάδα θα είναι γεμάτη υποχρεώσεις έως το τέλος της για τον πρωθυπουργό καθώς την Πέμπτη θα αναχωρήσει για την Κύπρο όπου θα συμμετάσχει στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ και στις 24 και 25 Απριλίου θα υποδεχθεί στην Αθήνα τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μια επίσκεψη με ιδιαίτερο βάρος καθώς θα επισφραγίσει την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.