Στο θέμα της σταυροδοσίας στις εκλογές αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. «Θεωρώ τον σταυρό ιερό. Οποιαδήποτε πρόταση μειώνει για μένα την αξία του σταυρού είναι λάθος, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτή, είναι μια ταυτοτική, προσωπική θέση που την εκφράζω. Θεωρώ ότι ο σταυρός έχει πολλά παραπάνω θετικά από τα αρνητικά και όσοι λένε ότι αν καταργηθεί ο σταυρός, θα καταργηθεί και το ρουσφέτι, θεωρώ ότι ακολουθούν έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού, γιατί στην πραγματικότητα θέλουν βουλευτές που κάθε φορά θα είναι “ελέω Θεού βασιλείς”», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Συνεχίζοντας για το ίδιο θέμα, επισήμανε: «Πιστεύω πολύ στον κοινοβουλευτισμό, πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη του βουλευτή, στη δύναμη του σταυρού, αυτά τα περίπου δύο χρόνια που είμαι σε κάθε γειτονιά του Βόρειου Τομέα, όπως αντίστοιχα και τα 2,5 χρόνια που ήμουν γραμματέας του κόμματος και είχα γυρίσει όλη την Ελλάδα, είναι η πιο σημαντική πηγή αληθινής ενημέρωσης. Φεύγουμε από τα κλειστά γραφεία και πάμε σε κάθε γειτονιά. Αλίμονο, αν οι βουλευτές ήταν άνθρωποι οι οποίοι απλά μπαίνανε σε μία λίστα».

«Μακάρι να γινόταν να χτυπηθεί το ρουσφέτι με ένα διάγγελμα, μια δήλωση ή με μια σειρά εξαγγελιών», είπε ακόμη στη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κληθείς να σχολιάσει όσα εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε όμως ότι πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο να ζητάει κάποιος να γίνει κάτι κατά παρέκκλιση, παράνομο, εκτός νομικού πλαισίου, από το να ζητάει ένας βουλευτής για έναν πολίτη να μεταβιβαστεί ένα δίκαιο παράπονό του και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τσουβαλιάσουμε τη μία με την άλλη περίπτωση.

«Πώς περιορίζεις αυτές τις κακές πρακτικές που δικαίως εξοργίζουν την κοινωνία;», τόνισε. Πρώτον με την ψηφιοποίηση του κράτους, δεύτερον με το να διπλασιάζεις τις ΜΕΘ στα νοσοκομεία οπότε παρέλκει η παρέμβαση να βρει κάποιος κρεβάτι ή τέλος πάντων μηδενίζονται, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες, τρίτον με την ψηφιακή ειδοποίηση κλήσεων, τέταρτον, επειδή μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το να περάσεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «μπορεί κανείς μέχρι τώρα και στο εξής, να πάρει τηλέφωνο κάποιον στην ΑΑΔΕ και να του ζητήσει να πληρώσει λιγότερο ΕΝΦΙΑ; Μπορεί να πάρει κάποιος στην ΑΑΔΕ και να του πει να πληρώσει τρεις μήνες μετά τον ΦΠΑ του; Όχι. Ό,τι πρέπει να πληρώσεις στην ΑΑΔΕ, το πληρώνεις στην ώρα σου, αλλιώς έχεις τις προσαυξήσεις που προβλέπει ο νόμος ή κάνεις ρύθμιση».

Πρόσθεσε ότι για να μειωθούν οι δυνατότητες παρεμβάσεων, χρειάζονται περισσότερες τέτοιες πολιτικές, τις οποίες ήδη έχει εφαρμόσει πολλές εξ αυτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα υπάρχει το κακό συνήθειο και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια όλο αυτό έχει γιγαντωθεί λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να κρεμιούνται άνθρωποι στα μανταλάκια. Υπογράμμισε ότι κανένας δεν είναι αθώος ή ένοχος, αλλά να συμφωνήσουμε ότι μέχρι να δούμε όλα τα δεδομένα κάθε υπόθεσης δεν πρέπει να διατυπώνουμε κρίση.

Είπε επίσης ότι η κοινωνία ζητάει πολιτικές, θάρρος και ουσιαστικές αλλαγές. «Άρα και στις δύο εικόνες και στις δύο αλήθειες οφείλουμε να είμαστε με τον εαυτό μας πάνω απ’ όλα ειλικρινείς και να λέμε πράγματα που ο κόσμος όχι θέλει να ακούσει, όχι ευχάριστα λόγια αλλά πολιτικές που θα αλλάξουν αυτή την εικόνα. Τόνισε ότι επειδή μιλάμε για μια υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος, η δικαιοσύνη πρέπει να δείξει ιδιαίτερη σπουδή πάντοτε στο πλαίσιο των λειτουργιών της και όχι βιαστικά αλλά αποτελεσματικά να λειτουργήσει για να δώσει στον κόσμο απαντήσεις.

Επεσήμανε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα που άλλαξε το Σύνταγμα, 97 βουλευτές όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας -οι 20 είναι της Νέας Δημοκρατίας- βρίσκονται ή βρέθηκαν υπό το καθεστώς άρσης ασυλίας. «Δεν θυμάμαι κάποιο κόμμα να έχει ξαναθέσει θέμα δεδηλωμένης» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «το αίρεται η ασυλία ενός βουλευτή δεν σημαίνει ότι είναι πρώτον υπόδικος και δεύτερον ότι θα καταδικαστεί». Τόνισε ότι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας κι εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις διαρροές λέγοντας ότι δεν είναι κανονικό πράγμα να διαβάζουμε για δικογραφίες πριν αυτές έρθουν στη Βουλή. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά συνολικά 3.600 υποθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 176 αυτών είναι στην Ελλάδα.

Όσον αφορά το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή τόνισε ότι «είναι μια πρόταση, είναι μια σκέψη, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά ανοίγει ως διαδικασία, ένα διάλογο όπου σε κομματικό επίπεδο για εμάς θα κορυφωθεί στο συνέδριο του Μαΐου, αλλά σε ευρύτερο επίπεδο άπτεται και της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης ενώ είναι και μια ευρύτερη συζήτηση».

Επομένως στο συνέδριο της ΝΔ τον Μάιο θα γίνει μια συνολικότερη κουβέντα, ένας διάλογος καθώς «το συνέδριο είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το κόμμα, την παράταξη και τη χώρα. Για το πώς πρέπει να κυβερνάται η χώρα».

Πρόσθεσε επίσης ότι η πρόταση αυτή του ασυμβίβαστου ισχύει με διαφορετικούς τρόπους σε επτά κράτη-μέλη της Ευρώπης. Εξήγησε τι προβλέπει το προτεινόμενο μοντέλο επισημαίνοντας πως προβλέπει ότι «επειδή όταν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, στην πραγματικότητα αφήνει σε δεύτερη μοίρα τη βουλευτική του ιδιότητα, θα αναστέλλεται η βουλευτική του ιδιότητα για όσο είναι υπουργός. Θα δίνεται η ευκαιρία σε έναν επιλαχόντα βουλευτή να παίρνει τη θέση του. Άρα να ασκεί τα βουλευτικά καθήκοντα και η αντίστοιχη περιοχή να έχει δυνατή εκπροσώπηση». Αναφέρθηκε επίσης στις ενστάσεις που διατυπώνονται για την αύξηση των βουλευτικών γραφείων. Εξήγησε ότι όλες αυτές οι σκέψεις έχουν πολλά «αν» και περιμένουμε τις αντίστοιχες σκέψεις της κοινωνίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την άποψη που εξέφρασε ο κ. Βενιζέλος, ανέφερε ότι δεν θα αντιπαρατεθεί μαζί του κι ότι είναι ένας κορυφαίος νομικός, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κι έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα όπως κάθε πολίτης να λέει την άποψή του.

Μιλώντας για το επιτελικό κράτος σημείωσε ότι «το μοντέλο του επιτελικού κράτους είναι ένα μοντέλο εφαρμογής οριζόντιων πολιτικών και διαχείρισης κρίσεων. Το αν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του επιτελικού κράτους έχουν γίνει και λάθη ή καθυστερήσεις, όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έπρεπε να τρέξουμε πιο γρήγορα είναι μια άλλης τάξεως συζήτηση».

Εκτενής αναφορά μετά από σχετική ερώτηση έγινε σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας ότι το πλήρες ασυμβίβαστο δεν είναι η πρόταση του πρωθυπουργού αλλά μια πρόταση τελείως διαφορετική που προβλέπει αν γίνει κάποιος υπουργός να μην μπορεί να κατέβει ως βουλευτής. Κατηγόρησε μάλιστα τον πρώην πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί φθηνά κόλπα για να δημιουργήσει εντυπώσεις κι έκανε ειδική αναφορά σε όσα είπε ο κ. Τσίπρας για το κλείσιμο των τραπεζών.

Σε ερώτηση αναφορικά με τα περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι για να έχεις να δώσεις πρέπει να υπάρχουν έσοδα και τόνισε ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλαν την κυβέρνηση για αυξημένα φορολογικά έσοδα. Οι ίδιοι, λοιπόν, «πολιτικοί που κουνούσαν το δάχτυλο στην κυβέρνηση γιατί αύξησε με την πολιτική της τα φορολογικά έσοδα, ενώ μείωνε τους φόρους -πώς τα αύξησε; Με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας- τώρα ζητάνε παραπάνω. Δεν μας λένε, όμως, τα παραπάνω από πού θα πληρωθούν».

Θέλοντας ωστόσο κυρίως να δώσει μια απάντηση στην κοινωνία, όπως είπε, πρόσθεσε ότι «εφόσον υπάρξει εκ νέου μεγάλη ανάγκη, σημαντική ανάγκη, γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις και με βάση τα δημόσια οικονομικά, θα κάνουμε νέα παρέμβαση όπου απαιτείται». Υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει αφήσει ποτέ την κοινωνία αβοήθητη, αλλά ποτέ δεν έχει δώσει λεφτά στον κόσμο δανεικά από τις επόμενες γενιές, όπως έκαναν πολλοί προκάτοχοι μας».

Αναφερόμενος σε μέτρα αλλά και μεταρρυθμίσεις, επεσήμανε ότι «η Ελλάδα έχει καταφέρει να αντέξει αυτά τα χρόνια και τι έχει καταφέρει η κυβέρνηση αυτή ενώ είχε να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες κρίσεις -στην οικονομία εισαγόμενες αλλά σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας, πόλεμο, εισβολή δηλαδή της Ρωσίας στην Ουκρανία άρα και πληθωρισμό, τώρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δημιούργησαν ως συνέπειες όλα αυτά- δημιούργησε 600.000 δουλειές -δηλαδή σκεφτείτε με την πολιτική μας αυτές τις κρίσεις 600.000 περίπου άνθρωποι τις περνάνε έχοντας δουλειά, πολύ σημαντικό». Αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις που ήρθαν στη χώρα, στο ψηφιακό κράτος, στους φόρους που μειώθηκαν, στα προγράμματα απασχόλησης «όλα αυτά με 85 άμεσους και έμμεσους φόρους μειωμένους και το μέσο μισθό να έχει ανέβει στα 1500 ευρώ ήδη όλα αυτά, το ξαναλέω, δεν είναι η σωτηρία της κοινωνίας, από μόνα τους χρειάζονται κι άλλα. Αλλά το ξαναλέω ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εξελέγη πρωθυπουργός στη Ζυρίχη, εξελέγη πρωθυπουργός σε μια χώρα που ήταν η τελευταία σε όλους τους δείκτες, τελευταία στην ανάπτυξη, τώρα έχουμε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης, τελευταία σε επενδύσεις, σε εξαγωγές, ο πάτος της Ευρώπης ήταν η Ελλάδα στην οικονομία». Είπε επίσης ότι δεν έχει γίνει η κορυφή της Ευρώπης αλλά έχει καταφέρει να μετατραπεί σε μια οικονομία που εξελίσσεται και από εκεί που την πέταγαν έξω από το Eurogroup προεδρεύει στο Eurogroup στα πιο δύσκολα χρόνια.

Κλείνοντας τόνισε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός.