Η τηλεοπτική αναμέτρηση στο σημερινό πρωινό πολιτικό τραπέζι της ΕΡΤ εξελίχθηκε σε λεκτικό ρινγκ, με την ένταση να ξεφεύγει γρήγορα.

Η συζήτηση με τη συμμετοχή της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφίας Βούλτεψη, και της Βάσιας Αναστασίου, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πήρε από νωρίς «φωτιά», καθώς οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα και το κλίμα έγινε ιδιαίτερα φορτισμένο.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Βάσια Αναστασίου έκανε αναφορά στην ηλικία της συνομιλήτριάς της, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τη Σοφία Βούλτεψη, η οποία ζήτησε να σταματήσει η επίκληση τέτοιων επιχειρημάτων που σχετίζονται με το πότε γεννήθηκε κανείς.

«Βάσια μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να ξανακούσω πότε γεννήθηκες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Βούλτεψη, με την κυρία Αναστασίου να απαντά: «Κυρία Σοφία, εσείς είστε η Ελλάδα του 2.0, δεν είμαστε εμείς».

Η αντιπαράθεση δεν άργησε να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο, με την υφυπουργό να υποστηρίζει ότι η άποψη για ιστορικά ζητήματα δεν προϋποθέτει προσωπική εμπειρία της εκάστοτε εποχής. «Ούτε το 1821 είχαμε γεννηθεί, ούτε στους εμφυλίους, ούτε το 1940, αλλά έχουμε άποψη. Δεν θα ξαναπείτε “δεν είχατε γεννηθεί τότε”. Άμα δεν είχατε γεννηθεί, ξαναμπείτε στην κοιλιά της μαμάς σας και περιμένετε να γεννηθείτε», είπε.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Κώστας Μπούμπας από την Ελληνική Λύση, με αποτέλεσμα το κλίμα στο στούντιο να γίνει ακόμη πιο χαοτικό. Οι παρουσιαστές προσπαθούσαν χωρίς αποτέλεσμα να επιβάλουν τάξη, ενώ ο Δημήτρης Κοτταρίδης επανερχόταν συνεχώς ζητώντας ηρεμία, επισημαίνοντας ότι δέχεται μηνύματα από τηλεθεατές και σχολιάζοντας: «Μας έχει πιάσει το κεφάλι μας!».

Η ένταση παρέμεινε στα ύψη, με τη Σοφία Βούλτεψη να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «έρχονται και μας κάνουν τις παρθένες!», ενώ χαρακτηριστικό της κατάστασης ήταν ότι η συζήτηση ξέφυγε σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι καλεσμένοι κατέληξαν να διαφωνούν ακόμη και για το Σάμινα.

Στο τέλος της εκπομπής, ο Δημήτρης Κοτταρίδης επιχείρησε να κλείσει το θέμα ζητώντας συγγνώμη από το κοινό για όσα εκτυλίχθηκαν, σημειώνοντας ότι δεν είχε ξαναζήσει παρόμοια κατάσταση. Η αντίδραση της υφυπουργού ήταν άμεση: «Αστα αυτά, κάθε φορά τα ίδια λες!».