Αναφορά στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το προηγούμενο διάστημα και με σαφή δέσμευση για εντατική δουλειά έκανε ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης – παραλαβής της θέσης από τον απερχόμενο υπουργό κ. Κ. Τσιάρα.

Ξεκινώντας, ευχαρίστησε την απερχόμενη πολιτική ηγεσία, σημειώνοντας ότι διαχειρίστηκε «μια ιστορική αποστολή» μέσα σε συνθήκες που χαρακτήρισε ως «τέλεια καταιγίδα», λόγω της ταυτόχρονης εκδήλωσης πολλαπλών κρίσεων: των πληρωμών και της ανάγκης για νέο σύστημα, των ζωονόσων και της κλιματικής κρίσης. Όπως ανέφερε, η προηγούμενη ηγεσία ανταποκρίθηκε με επάρκεια, επιτρέποντας τη συνέχεια του έργου «με το κεφάλι ψηλά».

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι η νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ καλείται να «πατήσει πάνω στο γερό θεμέλιο» που έχει ήδη δημιουργηθεί, θέτοντας ως πρώτη και άμεση προτεραιότητα την ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία του νέου συστήματος πληρωμών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, έθεσε ως δεύτερο κρίσιμο άξονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζωονόσων, με σεβασμό στη δημόσια υγεία και με στόχο τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Τόνισε ότι απαιτούνται συντονισμένες παρεμβάσεις και ενίσχυση των ελέγχων για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών.

Κεντρικό σημείο των δηλώσεών του αποτέλεσε η ανάγκη συνολικής αναδιάταξης του πρωτογενούς τομέα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό εργαλείο. Όπως ανέφερε, η συγκυρία είναι ευνοϊκή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες για τη χώρα.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι ο στόχος είναι ο αγροτικός τομέας να πάψει να λειτουργεί μόνο ως «μηχανισμός πληρωμών» και να εξελιχθεί σε μοχλό ανάπτυξης και ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε μάλιστα ότι θα επιδιώξει ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις, ώστε «η φωνή της Ελλάδας να ακουστεί δυνατά» στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη αναζωογόνησης της ελληνικής υπαίθρου, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την αντιστροφή της εγκατάλειψης της περιφέρειας, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.