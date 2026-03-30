Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρόεδρος, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος όπου συναντήθηκε με τη Διοίκηση, αλλά και με το Σωματείο Εργαζομένων.

Μετά τις συναντήσεις ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε την εξής δήλωση στα ΜΜΕ:

Στο Νοσοκομείο της Λαμίας διαπιστώσαμε αυτό που ζει όλη η Ελλάδα. Να έχουμε οξύτατο πρόβλημα στελέχωσης. Να λείπει το 50% των γιατρών. Να υπάρχουν συμβάσεις με γιατρούς άνω των 70 ετών για να συντηρήσουν τμήματα τα οποία το 2019 είχαν έντεκα στελέχη όπως τα επείγοντα, επτά στελέχη όπως η πνευμονολογική. Και σήμερα να ψάχνουμε να βρούμε παιδίατρο, πνευμονολόγο και ουρολόγο, εδώ στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Υπάρχει σοβαρότατη ευθύνη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, διότι εκτός από ακριβές ανακαινίσεις κάποιων κτιρίων, δεν στελεχώνει την Υγεία, με αποτέλεσμα η Ελλάδα σήμερα να είναι αρνητική πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας στην Ευρώπη.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι για να έχεις την υγειά σου πρέπει να πληρώσεις.

Ε, λοιπόν, εμείς λέμε για να έχεις την υγειά σου πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση της διαφθοράς και να έχουμε στελέχωση, να έχουμε γιατρούς, να έχουμε νοσοκόμους, να έχουμε προσωπικό στα νοσοκομεία. Με ισχυρή αύξηση του προϋπολογισμού για την Υγεία.

Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή Πολιτεία. Να στηρίζεις τα δημόσια αγαθά και να έχεις ποιοτική, δωρεάν δημόσια Υγεία. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Αριστεράς.