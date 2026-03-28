Ομόφωνα, με ανατάσεις χεριών, εγκρίθηκαν το Σάββατο στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η διακήρυξη, οι πολιτικές θέσεις, το πρόγραμμα και οι αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος.

Μία από τις σημαντικές αλλαγές είναι η διάταξη που δίνει αυτόματα θέση στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή σε όσους έχουν υπηρετήσει ως Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ και παραμένουν στο κόμμα, στον δήμαρχο της πρωτεύουσας, καθώς και στους εκλεγμένους περιφερειάρχες του κόμματος.

Δεν τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση που προέβλεπε τη διεξαγωγή συνεδρίου πριν από την εκλογή του προέδρου, καθώς αποσύρθηκε λόγω ενστάσεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Επιπλέον, εγκρίθηκαν όρια θητειών για τα εκλεγμένα μέλη:

Οι βουλευτές θα μπορούν να εκλεγούν για πέντε πλήρεις θητείες ή συνολικά 20 χρόνια.

Οι ευρωβουλευτές για τρεις θητείες, συνολικά 15 χρόνια.

Ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο: τέσσερις θητείες, συνολικά 16 χρόνια.

Το νέο σχήμα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής θα περιλαμβάνει 271 μέλη, ενώ το Πολιτικό Συμβούλιο μειώνεται σε 23 μέλη από 31 που ήταν προηγουμένως. Θα εκλέγονται επίσης 13 περιφερειακά συμβούλια.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης χαρακτήρισε το συνέδριο ως «στο ύψος των περιστάσεων», επισημαίνοντας ότι ενώ πολλοί προέβλεπαν εντάσεις, το ΠΑΣΟΚ επέδειξε υπευθυνότητα και ενότητα. «Πρόκειται για συνέδριο ενότητας και συσπείρωσης. Όλοι δεσμευόμαστε να κρατήσουμε το κόμμα ενωμένο και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή», τόνισε.

Τι μένει για την Κυριακή

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώνονται την Κυριακή με ομιλίες συνέδρων μέχρι το μεσημέρι, ενώ η ψηφοφορία για την εκλογή μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων θα πραγματοποιηθεί από τις 08:00 έως τις 18:00.