Είμαστε στο πρώτο σημαντικό βήμα μιας μεγάλης αλλαγής. Μιας διαφορετικής θητείας και μιας διαφορετικής προσέγγισης.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρευρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, στην ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων οπλιτών της Α’ ΕΣΣΟ 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) στον Αυλώνα Αττικής.

Την ορκωμοσία τέλεσε ο μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας.

Παρόντες στην ορκωμοσία ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΣ, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και οικογένειες και φίλοι των νεοσύλλεκτων οπλιτών.

«Είναι μεγάλη μου χαρά που σήμερα εδώ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στον Αυλώνα, παρίσταμαι στην ορκωμοσία της Α’ Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών του 2026» ανέφερε στον χαιρετισμό του ο κ. Δένδιας.

«Της Α’ Σειράς, στην πραγματικότητα, της νέας θητείας» πρόσθεσε και εξήγησε: «Δεν υποκρίνομαι ότι όλα είναι ή θα είναι τέλεια».

«Είμαι», συνέχισε, «πάρα πολύ υπερήφανος που έχω τη δυνατότητα σήμερα να σας απευθυνθώ και να σας πω ότι αυτή η νέα θητεία και αυτή η νέα προσέγγιση είναι απολύτως απαραίτητη για να υπάρξουμε ως ανεξάρτητη δημοκρατική χώρα, με το δικαίωμά μας να επιλέγουμε το μέλλον μας, με τον τρόπο που η ελληνική κοινωνία κρίνει σωστό κάθε φορά».

Απευθυνόμενος στους γονείς των νεοσύλλεκτων επισήμανε: «Πρέπει να είστε υπερήφανοι για τα παιδιά σας. Σήμερα ενηλικιώνονται, διότι, όπως στην αρχαία Αθήνα και στο σύνολο της Ιστορίας μας, ενηλικίωση είναι το δικαίωμα του πολίτη να φέρει όπλα και να μετατραπεί από Πολίτη σε Οπλίτη».

Απευθυνόμενος στους ορκισθέντες, τόνισε: «Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης και να σας ευχηθώ ολόψυχα και μέσα από την καρδιά μου, καλή θητεία».