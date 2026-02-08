Ζητούμενο δεκαετιών, και κοινωνικό ζητούμενο, είναι οι συλλογικές συμβάσεις, επεσήμανε μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Κυριακής 8/2 η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, αναφέροντας ότι ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις.

«Η κοινωνία είναι υπέρ των συλλογικών συμβάσεων, η αντιπολίτευση είναι αντιμέτωπη», είπε χαρακτηριστικά.

«Με τη συλλογική σύμβαση, αντί να διαπραγματεύεσαι με τον εργοδότη σου κατά μόνας, συμφωνεί μια ομοσπονδία εργαζομένων με έναν ή περισσότερους εργοδότες, εξήγησε. Το πλαίσιο εφεξής είναι πιο ευνοϊκό για τη σύναψη και επέκταση συμβάσεων.

Επανέρχεται παράλληλα πλήρως η μετενέργεια, η ισχύς των όρων που προβλέπονταν στην προηγούμενη σύμβαση μέχρι τη σύναψη νέας» ανάφερε επίσης η Νίκη Κεραμέως.

«Είμαστε σε διαβούλευση για το ποσό της αύξησης του κατώτατου μισθού», διευκρίνισε η υπουργός. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ανέβει πλέον στα 1.516 ευρώ, επισήμανε η Νίκη Κεραμέως. Στόχος η συνεχής αύξηση μισθών και η μείωση φόρων και επιβαρύνσεων, δήλωσε η υπουργός κλείνοντας.