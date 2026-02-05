Στο φως της δημοσιότητας έφερε καταγγελία που έλαβε από διοικητή δημόσιου νοσοκομείου στη Χίο ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας, έκανε λόγο για μέλη ΜΚΟ που μπήκαν σε κλινική για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.)».

Όπως αναφέρει, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ.

«Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο.

Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας».

Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.

Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).

Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ. Στα δημόσια νοσοκομεία ισχύουν κανόνες.

Η υγεία δεν είναι πεδίο ιδεολογικής ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Η Πολιτεία δεν θα ανεχθεί σκιώδεις παρεμβάσεις.Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας.