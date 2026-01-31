Σε οριακό σημείο έχει φτάσει η καθημερινότητα των οδηγών στην Αττική, με το κυκλοφοριακό πρόβλημα να μετατρέπεται σε μόνιμο πονοκέφαλο για εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι εγκλωβίζονται καθημερινά στους δρόμους, χάνοντας πολύτιμες ώρες από την εργασία και την προσωπική τους ζωή.

Για τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και για τα σενάρια που εξετάζονται με στόχο την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου, μίλησε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Όπως τόνισε αρχικά, βασικός άξονας του σχεδιασμού αποτελεί η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. «Έχουμε προχωρήσει στην αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου του στόλου των αστικών λεωφορείων το τελευταίο 1,5 χρόνο. Τα νέα λεωφορεία είναι σύγχρονα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πλήρως προσβάσιμα. Αυτό φαίνεται σε όποιον κυκλοφορεί στους δρόμους». Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό, η οποία θα εξυπηρετεί 15 ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα έργα υποδομής που σχεδιάζονται. «Η πρώτη παρέμβαση αφορά τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και την Αττική Οδό θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2026 και το έργο θα ολοκληρωθεί σε περίπου τρία χρόνια».

Αναφορά έγινε και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου προβλέπεται ο διαχωρισμός των λωρίδων εισόδου των οχημάτων που κινούνται από το αεροδρόμιο προς την Αττική Οδό, παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα περιορίσει σημαντικά τα φαινόμενα συμφόρησης.

Σε ό,τι αφορά τη διέλευση φορτηγών, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν υπαναχωρεί και βρίσκεται σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων μέσα στον αστικό ιστό. Όπως ανέφερε, εξετάζεται μεταξύ άλλων και η παροχή κινήτρων για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθήνας.

Τα σενάρια για τον Κηφισό

Ειδική αναφορά έγινε στον Κηφισό, για τον οποίο, όπως είπε, βρίσκονται στο τραπέζι διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. «Ο Κηφισός χρειάζεται σίγουρα σημαντικές παρεμβάσεις, και γι’ αυτό εξετάζουμε αρκετά διαφορετικά σενάρια. Ένα πετυχημένο παράδειγμα είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία διπλασιάζει τον όγκο των αυτοκινήτων που μπορούν να εξυπηρετηθούν ανά ώρα, από 5.000 σε 10.000 οχήματα. Πρόκειται για ένα πραγματικά καινοτόμο έργο που προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και έχει ήδη μειώσει σημαντικά τη συμφόρηση εκεί», επισήμανε.

Παράλληλα, αναγνώρισε τον προβληματισμό που υπάρχει σχετικά με τις επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός τέτοιου έργου στην Αθήνα, σημειώνοντας ωστόσο ότι το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης δείχνει πως οι παρεμβάσεις μπορούν να αποδώσουν.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι στη συμπρωτεύουσα, πέρα από την κατασκευή της υπερυψωμένης λεωφόρου, τέθηκε σε λειτουργία το Μετρό και εφαρμόστηκαν συντονισμένα μέτρα από την Τροχαία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά τα 10–11 εργοτάξια στον περιφερειακό και αντιλαμβάνονται την πρόοδο των έργων, παρά την ταλαιπωρία κατά την κατασκευή», ανέφερε.

Καθοριστικός, όπως υπογράμμισε, είναι και ο ρόλος της Τροχαίας σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. «Θα δούμε πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του νόμου, την πάταξη του παράνομου παρκαρίσματος και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που ψηφίστηκε πριν από έξι μήνες αυστηροποιεί τις κυρώσεις, ενώ προχωρά η τοποθέτηση έξυπνων καμερών για παραβάσεις και έλεγχο ανασφάλιστων ή χωρίς ΚΤΕΟ οχημάτων», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε και σε μεγάλα έργα εκτός Αττικής, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028, καθώς και στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ, όπου ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργοτάξια και εφαρμόζονται παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

«Είναι ένα σύνολο δράσεων, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων, για την ανακούφιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών», κατέληξε.