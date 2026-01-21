Νομοτεχνική βελτίωση προκειμένου οι δήμοι να μπορούν να κάνουν ξεχωριστούς διαγωνισμούς, πάντα όμως με βάση το δημόσιο λογιστικό, για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων, προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, κατά τη δεύτερη ανάγνωση του ερανιστικού νομοσχεδίου το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει, την οριστική κατάργηση όλων των Σχολικών Επιτροπών.

Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών εξακολουθεί να κυριαρχεί στη συζήτηση του σχεδίου νόμου. Όλα τα κόμματα καλούν την κυβέρνηση να ακούσει τις αντιρρήσεις των εκπαιδευτικών, των γονέων των μαθητών αλλά και της ίδιας της ΚΕΔΕ και να επαναφέρει τις Σχολικές Επιτροπές. Η κυβέρνηση ωστόσο επιμένει ότι στους δήμους που ήδη καταργήθηκαν, το σύστημα εξυγιάνθηκε και «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απλήρωτος λογαριασμός Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας από κανένα δήμο», ενώ στο παρελθόν, οι Σχολικές Επιτροπές δεν πλήρωναν λογαριασμούς. «Το μόνο που απαιτείται είναι καθαρός προγραμματισμός, συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών, των διευθυντών και της εκάστοτε δημοτικής Αρχής και αυτό θα δημιουργήσει και οικονομίες κλίμακας και καλύτερη οργάνωση», σημείωσε ο κ. Λιβάνιος και τόνισε ότι θα υπάρξουν οικονομίες κλίμακας στις προμήθειες για τα σχολεία και καλύτερη οργάνωση.

O εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στα θέματα που ρυθμίζονται με το νομοσχέδιο και στα οφέλη που θα υπάρξουν από την εφαρμογή τους, με σημαντικότερα οφέλη την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς και την εύρυθμη λειτουργία θεσμών όπως οι ΟΤΑ, η διαφάνεια και λογοδοσία κατά την κρατική χρηματοδότηση των οργανώσεων κοινωνίας πολιτών, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.

Καταλυτική για την αντίθεση του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο, χαρακτήρισε ο εισηγητής του Παναγιώτης Δουδωνής την επιμονή της κυβέρνησης στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών. «Είναι ιδιαίτερης βαρύτητας το ζήτημα των Σχολικών Επιτροπών, δεν έχει απαντηθεί και δεν μπορεί να απαντηθεί το, κατ΄ εμέ, αμάχητο τεκμήριο, γιατί αντιδρούν οι γονείς, αφού όλα είναι καλώς καμωμένα, πέραν των δημάρχων, πέραν των εκπαιδευτικών», είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.

«Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση δεν έχει προσκομίσει κάποια ουσιαστική αιτιολόγηση και τεκμηρίωση», για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών σημείωσε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού και υπογράμμισε ότι η κατάργηση δεν βασίζεται σε εκπαιδευτικά ή παιδαγωγικά κριτήρια και σε αξιολόγηση των αναγκών των Σχολικών Μονάδων, αλλά βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνικές και λογιστικές δυσκολίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου και την επικαιροποίηση του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.

Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών έρχεται να προστεθεί στα σοβαρότατα προβλήματα που δημιουργεί η υποχρηματοδότηση των σχολείων, η αποψίλωση και η υποστελέχωση των τεχνικών και άλλων υπηρεσιών στους δήμους, στους οποίους έχει περάσει η ευθύνη των σχολείων, είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης.

«Λέτε “μα, αν δεν μπουν στο δημόσιο λογιστικό, πώς θα ελέγχονται, θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει”. Τους κατηγορείτε για κατάχρηση δημόσιου χρήματος; Για τι τους κατηγορείτε ακριβώς; Αν το πρόβλημα είναι να μπουν κάποιοι πιο σαφείς κανόνες στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, κάντε αυτό, αλλά όχι “πονάει χέρι, κόβει κεφάλι”. Διότι είδατε ότι στην περίπτωση της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, το σύστημα που έχετε φτιάξει έχει καταρρεύσει», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών γίνεται χωρίς πραγματικό σχεδιασμό και χωρίς μεταβατικό πλαίσιο και ενώ τα προβλήματα που υφίσταται εξαιτίας αυτού του μέτρου στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα είναι τεράστια, είπε η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου η οποία κατήγγειλε και τις πειθαρχικές διώξεις δασκάλων, καθηγητών, εκπαιδευτικών και τη στοχοποίησή τους για τη συνδικαλιστική τους δράση.

Αντίθετοι με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών έχουν δηλώσει “Νίκη” και Ελληνική Λύση, οι οποίοι επιφυλάχθηκαν να αναπτύξουν εκ νέου την επιχειρηματολογία τους, κατά την αγόρευσή τους στην Ολομέλεια, αύριο Πέμπτη, όπου θα συζητηθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

«Το εάν οι Σχολικές Επιτροπές ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας μπει εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης δεν το καθορίζει ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε κανένας άλλος, αλλά η Ελληνική Στατιστική Αρχή, μια Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αξιολογεί τα στοιχεία και κρίνει εάν ένας φορέας είναι εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης. Γνωρίζαμε ότι αυτό ερχόταν και γι’ αυτό στους μικρότερους δήμους, στο 95% των δήμων καταργήθηκαν από το σχολικό έτος 2024-2025 και γι’ αυτό ακολουθούν, όπως το γνωρίζαμε, και οι περισσότεροι μεγάλοι δήμοι», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

«Δεν μπορεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που είναι μέσα στον φορέα Γενικής Κυβέρνησης να εξαιρεθεί από το Δημόσιο Λογιστικό», σημείωσε ο υπουργός και προσέθεσε: «Υπάρχει υποχρέωση για παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Υπάρχει υποχρέωση ανάληψης υποχρέωσης. Υπάρχει υποχρέωση να τηρούν διαγωνιστικές διαδικασίες. Η λογική ότι θα πάρω τηλέφωνο τον τζαμά και θα έρθει να μου φτιάξει 50 τζάμια που είναι προγραμματισμένες εργασίες δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον. Για τις έκτακτες δαπάνες που συμβαίνουν στην καθημερινότητα του σχολείου όλοι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν πάγια προκαταβολή και στον Κώδικα απλοποιούμε την πάγια προκαταβολή».

Το μόνο που απαιτείται, είπε ο υπουργός Εσωτερικών, είναι καθαρός προγραμματισμός, συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών, των διευθυντών και της εκάστοτε δημοτικής Αρχής και αυτό θα δημιουργήσει και οικονομίες κλίμακας και καλύτερη οργάνωση.

«Κλείνοντας τις Σχολικές Επιτροπές, ήρθαν χρέη εκατομμυρίων ευρώ στους δήμους. Τα κρυμμένα χρέη που ήταν κάτω από το χαλάκι οδήγησαν σε όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να μην γνωρίζει το ελληνικό κράτος τι χρωστάει και σε ποιον χρωστάει – και ήταν πάρα πολλά», είπε ο υπουργός Εσωτερικών και επέμεινε: «Επαφίεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, στη στοιχειώδη συνεργασία προτεραιοποίησης, ιεράρχησης και συγκέντρωσης όλων των αναγκών που έχουν τα σχολεία. Υπάρχει άφθονος χρόνος, για το νέο σχολικό έτος, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι διαγωνισμοί και βεβαίως, να μπορέσουν οι διευθυντές να έχουν μια πιο απλοποιημένη διαδικασία για τη διαδικασία της πάγιας προκαταβολής που και αυτό ετοιμάζεται στον Κώδικα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και μία σειρά διατάξεων που θα έρθουν που θα κάνουν ξεκάθαρη στο σύνολο πλέον της λειτουργίας των δήμων την οικονομική τους διαχείριση και πολύ πιο απλοποιημένη».