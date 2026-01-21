Τη στιγμή που ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος του 112 μέσα στην Ολομέλεια απαθανάτισε η κάμερα της Βουλής, καθώς εκείνη την ώρα είχε ξεκινήσει η συνεδρίαση επί της πρότασης του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Στο βήμα είχε ανέβει και μιλούσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκκαλης. Αίφνης όλα τα κινητά των παριστάμενων άρχισαν να χτυπούν από το μήνυμα που έστειλε η Πολιτική Προστασία.

Από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας ακούστηκε κάποιος να απευθύνεται στον κ. Κόκκαλη λέγοντάς του αστειευόμενος: «Ανέβηκες και άρχισε να χτυπάει το 112». Εκείνος χαμογέλασε και απάντησε απευθυνόμενος στον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα: «Μάλλον για εσάς είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε, δεν πάει άλλο, κάνετε ζημιά».