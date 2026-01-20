Την ώρα που δείχνουν να κλείνουν μέτωπα στο εσωτερικό (αγροτικά μπλόκα) και να είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στον διεθνή χώρο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως και αποτυπώνουν μια σημαντική ανάκαμψη για τη ΝΔ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά και φοβερές ανακατατάξεις στα υπόλοιπα κόμματα, υπάρχοντα και μη.

Ισχυρό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Σε αυτή την πρώτη δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε γι’ αυτή την εβδομάδα, η άνοδος που καταγράφεται στο κυβερνών κόμμα αποδίδεται στους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους που είδαν συντάξεις και μισθούς να αυξάνονται, αλλά και στο γεγονός ότι οδεύει προς λήξη το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι «η βελόνα κουνιέται» και μάλιστα προς τα πάνω.

Σύμφωνα με την Opinion Poll, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας προβάδισμα 16,8 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του δεύτερου κόμματος που είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,4%.

Για την 3η θέση μάχονται η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% και η Ελληνική Λύση με 10,1%.

Ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,2%, ενώ η Φωνή Λογικής ισοβαθμεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 4,2%.

Σε ποσοστά κάτω του ορίου εισόδου στη Βουλή (3%) κινούνται το ΜέΡΑ25 με 2,4%, η Νίκη με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5% και οι Σπαρτιάτες με 1,1%. Το 11,1% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα.

Επισημαίνεται ότι στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Ν.Δ. φτάνει το 24,4%, το ΠΑΣΟΚ το 10,8%, η Πλεύση Ελευθερίας το 8,5%, η Ελληνική Λύση το 8,1% και το ΚΚΕ το 6,6%. Ακόμα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 3,4%, η Φωνή Λογικής επίσης 3,4%, η Νίκη 1,7%, το ΜέΡΑ25 1,9%, η Νέα Αριστερά 1%, οι Σπαρτιάτες 0,9% και το Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 19,1%.

Ο παράγοντας Καρυστιανού

Με τη δημοσκόπηση να μην έχει προλάβει να λάβει υπόψη της τις χθεσινές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού – ειδικά περί αμβλώσεων – που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων, αυτό που βλέπουν με ενδιαφέρον στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι πέρα από τις απαντήσεις στο ερώτημα πόσο πιθανό θα ήταν να την ψηφίσουν οι πολίτες (16,1% πολύ, 13,2% αρκετά, 12,4% λίγο και 54,1% καθόλου, 4,1% ΔΞ/ΔΑ), ενδιαφέρον παρουσιάζει η διείσδυση που έχει στους ψηφοφόρους των κομμάτων.

Η μεγαλύτερη δυνητική διείσδυση καταγράφεται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπου το 23,7% απαντά «πολύ» και το 21,2% «αρκετά».

Έπειτα, ακολουθούν οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης με 27,1% «πολύ» και 14,6% «αρκετά», της Νίκης με 24% «πολύ» και 20% «αρκετά», καθώς και της Πλεύσης Ελευθερίας με 18,5% «πολύ» και 22,2% «αρκετά». Στους ψηφοφόρους της Ν.Δ., το 12,1% απαντά «πολύ» και το 6,6% «αρκετά» και για το ΠΑΣΟΚ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι εξίσου 14%, ενώ στο ΚΚΕ 9,1% και 12,1%, αντίστοιχα.

Αυτό που εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι όσο περισσότερο μιλά η κα Καρυστιανού και αποκαλύπτει όχι τόσο το πρόγραμμά της αλλά αυτά που πιστεύει, τόσο θα ξεκαθαρίζει το τοπίο.

Και σημειώνουν ότι ναι μεν θα επηρεάσει το υπό δημιουργία κόμμα όλους τους χώρους, αλλά περισσότερο θα αγγίξει τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, ενώ «ζημιά» θα κάνει γιατί θα προσελκύσει τους «άστεγους» ψηφοφόρους που αναζητούν εκείνες τις φωνές που χαϊδεύουν αυτιά και δεν λένε την αλήθεια αλλά τάζουν ανέξοδα με μεγάλο κόστος για το κοινωνικό σύνολο.