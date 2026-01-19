«Υπάρχουν πολλοί gay στη Βουλή αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται, επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους, είναι λυπηρό», δήλωσε μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ειδικότερα, ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντιας Αϊβάτογλου στην ΚΡΗΤΗ TV -η οποία αναμένεται να προβληθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για τη σχέση του με την Κρήτη, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική, εκφράζοντας μάλιστα την επιθυμία να επενδύσει στο νησί. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για κρίσιμα ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η οπλοκατοχή και το πολιτικό σύστημα, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο ότι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τσακώνονται για το ποιος κλέβει λιγότερο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε επίσης στην ερώτηση αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει gay πρωθυπουργό ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν θα την προδίδει», και άσκησε κριτική στις δημοσκοπήσεις που τις χαρακτήρισε «παντελώς άχρηστες».

Σε προσωπικό επίπεδο, μίλησε για τη δύναμη της αυθεντικότητας, τη διαχείριση της δημοσιότητας και των αρνητικών σχολίων στα social media, αλλά και για το βιβλίο του «Δεύτερη Ευκαιρία». Δεν δίστασε επίσης να απευθυνθεί στα νέα παιδιά που είναι gay, προτρέποντάς τα να μιλήσουν ανοιχτά στους γονείς τους.

Ιδιαίτερη θέση στην εκπομπή είχε και ο σύζυγός του, Τάιλερ ο οποίος μίλησε για τη νέα τους ζωή στην Αθήνα, την εμπειρία τους ως gay ζευγάρι και τη σημασία του να παραμένει κανείς πιστός στον εαυτό του, ακόμη και όταν δέχεται επιθέσεις.