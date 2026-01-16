Σε διευκρινίσεις σχετικά με τον πολιτικό προσανατολισμό του κόμματος που συγκροτεί η Μαρία Καρυστιανού, αλλά και στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η επεξεργασία του προγράμματός του, προχώρησε το πρωί της Παρασκευής η στενή της συνεργάτιδα και δικηγόρος, Μαρία Γρατσία. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη, με την παρουσίαση των θέσεων να τοποθετείται χρονικά μέσα στον επόμενο μήνα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κ. Γρατσία έδωσε έμφαση στην απουσία ιδεολογικών δεσμεύσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχουν καπέλα αριστερά και δεξιά ως βαρίδια», για να διευκρινίσει αμέσως μετά ότι «είπα τη λέξη βαρίδι με την έννοια των περιορισμών».

Η τοποθέτησή της έγινε με αφορμή σχετική ερώτηση για το αν το ιδεολογικό στίγμα του νέου πολιτικού φορέα προσεγγίζει εκείνο της Νίκης, κόμματος στο οποίο η ίδια είχε συμμετάσχει ως υποψήφια. Η κ. Γρατσία περιορίστηκε να επισημάνει ότι «σε σχέση με τη συμμετοχή μου στη Νίκη μπήκα στο ψηφοδέλτιο 20 ημέρες πριν τις εκλογές, την τελευταία στιγμή».

Αναφερόμενη στη φιλοσοφία και τη δομή του υπό διαμόρφωση προγράμματος, σημείωσε ότι «αυτό που διαμορφώνεται και προκύπτει στην κρίση του λαού είναι ένα πρόγραμμα θέσεων αναφορικά με όλους τους κλάδους (άμυνα, εξωτερική πολιτική, δικαιοσύνη, υγεία και παιδεία) και αναδεικνύονται θέματα θεσμικά και προτείνονται λύσεις. Πρόταγμα είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού καλού».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το εγχείρημα απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών, υπογραμμίζοντας: «Απευθυνόμαστε σε όλους, θα υπάρχουν θέσεις, να μην υποτιμάμε τη νοημοσύνη των πολιτών. Η κυρία Καρυστιανού είναι ένας άνθρωπος τελειομανής, προσπαθεί να ολοκληρώσει όχι βεβιασμένα και διεκπαιρεωτικά ό,τι συμβαίνει».

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα της παρουσίασης, η κ. Γρατσία ανέφερε ότι η οργανωτική προετοιμασία έχει προχωρήσει, καθώς «τα πρόσωπα υπάρχουν ήδη, ομάδες εργασίας έχουν στηθεί εδώ και σημαντικό διάστημα, και το πρόγραμμα σε εύλογο διάστημα τον επόμενο μήνα εκτιμώ ότι θα είναι έτοιμο για να τεθεί στη διάθεση των πολιτών για να κριθεί».

Ερωτηθείσα, τέλος, για το αν στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα συμμετέχουν πρόσωπα με προηγούμενη ενεργή πολιτική παρουσία, ξεκαθάρισε ότι «όπως έχει δηλωθεί απερίφραστα από την κ. Καρυστιανού πρόσωπα που είχαν ενεργό ανάμιξη στην πολιτική ζωή δεν έχον θέση. Αυτή είναι η πολιτική της θέση. Να μην έχουν εκλεγεί, ο υποψήφιος εκτιμώ ότι δεν ανήκει σε αυτό».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «η βούληση της Μαρίας Καρυστιανού είναι να είναι μαζί της όλοι οι συγγενείς των θυμάτων».