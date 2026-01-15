Με τον Μέσι παρομοίασε τη Μαρία Καρυστιανού, ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, τονίζοντας ότι στην πολιτική όπως και στο ποδόσφαιρο, δεν αρκεί το κεντρικό πρόσωπο.

«Ο Μέσι εξακολουθεί να είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Αν όμως έφτιαχνε ομάδα και δεν ξέραμε ποιοι είναι οι άλλοι δέκα που θα παίζουν μαζί του, θα στοιχηματίζατε ποτέ ότι θα πάρει το Champions League; Δεν θα το στοιχηματίζατε», ανέφερε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Δρυμιώτης επισήμανε ότι για τη δυναμική ενός νέου κόμματος, πρέπει να εξεταστούν και το πρόγραμμα αλλά και οι θέσεις: «Πρέπει να δούμε το πρόγραμμά της και τους συνεργάτες της», σημείωσε.

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια της επιστροφής του, ο Ανδρέας Δρυμιώτης δήλωσε: «Για τον Τσίπρα έχω δώσει την πρόβλεψή μου. Έφυγε με 17%. Τι άλλαξε για να πάει καλύτερα; Προσωπικά τον έχω δώσει στο 10% με 12%».