Σαφή πολιτική διάσταση αποκτούν πλέον οι δημόσιες παρεμβάσεις της Μαρία Καρυστιανού, η οποία σε νέα συνέντευξή της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οργανωμένης καθόδου ενός κινήματος πολιτών με στόχο την εκλογική διεκδίκηση. Όπως δηλώνει, πρόκειται για μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και βασίζεται στη συλλογικότητα, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες.

Μιλώντας στο Down Town της Κύπρου, η ίδια παραδέχεται εξαρχής ότι η πορεία αυτή δεν ήταν κάτι που είχε σχεδιάσει: «η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός». Ωστόσο, εξηγεί πως η στάση της ως ενεργού πολίτη την οδηγεί σε πιο αποφασιστικές επιλογές, σημειώνοντας: «Από τη θέση της ευθύνης ως ενεργός πολίτης δηλώνω ότι ναι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του».

Σε ερώτηση για το πότε αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τη δημιουργία πολιτικού φορέα, η Μαρία Καρυστιανού διευκρινίζει ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε φάση ωρίμανσης: «το κίνημα των πολιτών, πραγματικά οργανώνεται και θεωρώ ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με αξιοπρέπεια και με ένα πρόγραμμα που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα. Το όνομα αυτού και η ημερομηνία των επίσημων ανακοινώσεων δεν έχουν οριστικοποιηθεί, διότι δεν είναι προσωπική απόφαση, θα είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχω ενεργά».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο ζήτημα της ηγεσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν την απασχολεί σε αυτή τη φάση ποιος θα βρεθεί επικεφαλής. Όπως τονίζει, θα σεβαστεί απόλυτα τη βούληση της πλειοψηφίας: «Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Και θα μείνω σε αυτό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής του κινήματος θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος είναι το τελευταίος που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει πριν και πάνω από όλα η ουσία και το έργο της ομάδας και όχι ποιος θα ηγείται αυτής».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις τύψεις που δηλώνει ότι αισθάνεται για το δυστύχημα των Τεμπών, η ίδια προβαίνει σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη αυτοκριτική, λέγοντας: «φταίω! Σαφώς και φταίω! Φταίω, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας. Έβλεπα τα σκάνδαλα που έμεναν ατιμώρητα κι έλεγα “έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα…”. Επέτρεψα έτσι με την ανοχή μου να γίνει η χώρα μας η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εμείς είμαστε που το επιτρέπουμε».