Φραστική επίθεση με βωμολοχίες δέχθηκε σήμερα το πρωί στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Λιγοστά άτομα που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, με επιθετική διάθεση, ανέβασαν τους τόνους, εκτοξεύοντας ύβρεις ενάντια στη Χ. Αλεξοπούλου, η οποία βρέθηκε στην πολυσύχναστη πλατεία της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Όσο εξελισσόταν το περιστατικό η ένταση αυξανόταν, ενώ όλο και περισσότερα άτομα στο σημείο καλούσαν τη Χ. Αλεξοπούλου να αποχωρήσει από την πλατεία, κάτι που και έγινε, αφού η βουλευτής της ΝΔ, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στο περιστατικό.

Η βουλευτής ανέβασε βίντεο από την επίθεση στα social media, ενώ η ανάρτησή της συνοδεύεται από το εξής σχόλιο:

«Αυτή είναι η δημοκρατία τους! Καμαρώστε τα!

Σήμερα, στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, δέχθηκα επίθεση από ανθρώπους που πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τη Δημοκρατία και τους θεσμούς. Τους απαντώ καθαρά: ο φασισμός δεν θα περάσει!

Με ψυχραιμία και με σεβασμό στον δημόσιο διάλογο δεν φοβόμαστε να εκφράσουμε την άποψη των πολλών».