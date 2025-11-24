Στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό από την προεκλογική περίοδο που –όπως είπε– έχει μείνει… ανοιχτό.

«Πέντε μήνες πριν από τις προηγούμενες εκλογές είχα βάλει στοίχημα με τον Πολάκη στα Χανιά. Το κέρδισα, απλώς δεν το πλήρωσε ποτέ, ως συνήθως. Μου χρωστάει ακόμη ένα τραπέζι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, το στοίχημα έγινε δημόσια.

«Δεν τα πλήρωσε, μου είχε τάξει τραπέζι, δεν το έκανε. Το έβαλα δημοσίως, σε εκδήλωση που ήταν μπροστά δήμαρχοι, και μου έλεγε “εμείς θα κερδίσουμε”», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αλλά και στο ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα, δηλώνοντας βέβαιη ότι αυτό θα συμβεί και προσθέτοντας πως κατά την εκτίμησή της «θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα».