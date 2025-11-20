«Η ΕΕ και η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ κάθε προσπάθειας η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών για να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης» στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ενώ τόνισε ότι «η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, για μια ακόμη φορά, στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε τα εξής: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την εκεχειρία στην Ουκρανία. Η ΕΕ και η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ κάθε προσπάθειας η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών για να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι το οποιοδήποτε σχέδιο θα πρέπει να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού. Η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, για μια ακόμη φορά, στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα, μέσω μεγάλων συμφωνιών που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης του προέδρου Ζελένσκι στην Αθήνα».

Σε ό,τι αφορά το θέμα της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα τη Γάζα, ο Γ. Γεραπετρίτης δήλωσε: «Η Ελλάδα συνέλαβε καθοριστικά, τόσο στην παραγωγή, όσο και στη διαδικασία της λήψης της απόφασης του ψηφίσματος, του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας το οποίο δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Θα πρέπει αμέσως να αναληφθούν δράσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη μακρά ειρήνη στην περιοχή. Είναι αυτονόητο ότι θα συζητηθεί το ζήτημα της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να έχει σημαίνοντα ρόλο στην περιοχή, μετά από τη διαδικασία της μεταρρύθμισής της».

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ θα ασχοληθεί σήμερα και με την Υποσαχάρια Αφρική, με το Σαχέλ και ιδίως με το Σουδάν.

Ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι στο Σουδάν σήμερα σοβεί μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση και είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα και ριζικά μέτρα έτσι ώστε να διακοπεί κάθε πράξη που αντιβαίνει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. «Είχα την ευκαιρία χθες να συζητήσω εκτενώς και να λάβω τις θέσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Σουδάν», είπε ο Γ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι «η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και η ΕΕ οφείλει να έχει έναν άμεσο και ενεργό ρόλο έτσι ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία, να διακοπεί η οποιαδήποτε ανθρωπιστική κρίση και να προστατευτούν μετακινήσεις πληθυσμών που να μπορούν να προκαλέσουν μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα».

Ανέφερε, τέλος, ότι «η Ελλάδα είναι ενεργώς παρούσα σε μια κρίσιμη γεωγραφία με δομημένες διπλωματικές συμμαχίες, με ένα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο, από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς θα συνεχίσει να στηρίζει το διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας των λαών».