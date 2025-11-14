Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η αποπληρωμή του χρέους από το πρώτο Μνημόνιο δέκα χρόνια νωρίτερα, δηλαδή μέχρι το 2031, ανακοίνωσε στην τηλεόραση του Bloomberg και τη δημοσιογράφο Λίζι Μπέρντεν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Επίσης, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πρόσφατες αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων για τη φορολογική πολιτική σε ενέργεια και τελωνεία και τόνισε τη σημασία λήψης συλλογικών και άμεσων αποφάσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η νούμερο ένα πολιτική που πρέπει να παραδώσουμε ως Ευρωπαίοι είναι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η συνέντευξη του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, έχει ως εξής:

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τον Έλληνα υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, χαίρομαι που είστε εδώ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ.

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Λοιπόν, όπως είπαμε, την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσετε τον τελικό προϋπολογισμό του 2026 και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο της Ελλάδας. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας όσον αφορά την ανάπτυξη; Το πρωτογενές πλεόνασμα; Και τον στόχο σας για το χρέος στο τέλος της περιόδου;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και όπως αναφέρατε πριν, η Ελλάδα είναι ταυτόχρονα μια ιστορία ανατροπής και ανανέωσης. Οι προβλέψεις μας για την οικονομία έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και την επόμενη εβδομάδα, θα καταθέσουμε το τελικό σχέδιο στη Βουλή.

Η πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης είναι 2,4% το 2026, πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Θα συνεχίσουμε να παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα, 2,8% για το 2026, και παράλληλα έχουμε τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση χρέους.

Θυμηθείτε ότι το δημόσιο χρέος ήταν στο 210% του ΑΕΠ μετά τον COVID, και για το 2026 προβλέπεται να φτάσει στο 137,6%. Ο στόχος είναι πριν το τέλος της δεκαετίας ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της Ελλάδας να υποχωρήσει κάτω από το 120%.

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Αλλά σχετικά με αυτό το χρέος, ποιο είναι το πλάνο δανεισμού σας για το 2026; Θα προχωρήσετε σε προ-χρηματοδότηση εκδόσεων;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Στην πραγματικότητα, έχουμε ένα ελαφρύ πρόγραμμα δανεισμού, γιατί κατά μία έννοια η διαχείριση χρέους είναι ένα «καλό πρόβλημα» για εμάς. Και αυτό διότι αφενός μεν παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα, αφετέρου διότι αυτή τη στιγμή εστιάζουμε κυρίως στην άντληση ρευστότητας μέσω δημοπρασιών στη δευτερογενή αγορά.

Συνολικά, ο στόχος μας είναι οι πρόωρες αποπληρωμές. Ήδη, ανακοινώσαμε το σχέδιό μας να αποπληρώσουμε το χρέος από το πρώτο πακέτο διάσωσης, το πρώτο μνημόνιο, 10 χρόνια νωρίτερα, έως το 2031. Θα εξετάσουμε ακόμη και το ενδεχόμενο προ-χρηματοδότησης (να αποπληρώσουμε ακόμη νωρίτερα), αν αυτό είναι εφικτό.

Αλλά συνολικά, θέλουμε να είμαστε αρκετά επιθετικοί στη μείωση του χρέους, γιατί αυτό δημιουργεί κοινωνικό κόστος και σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύουμε να επαναλάβουμε το λάθος της προηγούμενης γενιάς που ήταν να περάσει τον λογαριασμό στην επόμενη. Δεν θα το κάνουμε αυτό.

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Έχετε εκλογές σε 12 με 18 μήνες. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας από τώρα μέχρι τότε; Γιατί συνήθως οι πολιτικοί θέλουν να κάνουν λίγη παραπάνω δαπάνη στην τελική ευθεία.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Στην πραγματικότητα, ο τρόπος με τον οποίο αναπτυσσόμαστε είναι ένας ενάρετος κύκλος στην οικονομία, όπου η ανεργία είναι περιορισμένη. Έχουμε φτάσει σε χαμηλά επίπεδα ανεργίας σε αυτά που ήμασταν πριν από την κρίση. Η ανάπτυξη είναι πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, οπότε αυτό μας επιτρέπει να έχουμε δημοσιονομικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ανάπτυξη και δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Σύμφωνα με το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, προχωρήσαμε στη μεγαλύτερη φορολογική μείωση στην ιστορία μας. Μειώσαμε τον φόρο εισοδήματος οριζόντια για όλους τους Έλληνες πολίτες, κυρίως για οικογένειες με παιδιά και νέους. Αυτή είναι μια πολύ θετική πολιτική που η ελληνική οικονομία μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε.

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Εντάξει, μόλις επιστρέψατε από μια συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Πρέπει να ρωτήσω: ποιον θα στηρίξετε για την επόμενη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ; Θα πρέπει να είναι ελληνικό όνομα;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Δεν μπορώ να το σχολιάσω δημόσια. Αλλά μπορώ να σας πω ότι θα θέλαμε να έχουμε πολλά ελληνικά ονόματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν και ένα σύμβολο της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα είναι ένα αφήγημα σταθερότητας και ανάπτυξης και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και στη συμμετοχή των ανθρώπων που έκαναν αυτό το αφήγημα πραγματικότητα.

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Εντάξει, άρα θέλετε πολλά ελληνικά ονόματα εκεί, αλλά υπάρχουν τρεις θέσεις της ΕΚΤ που είναι ανοιχτές. Έχουμε τον επικεφαλής οικονομολόγο, τον πρόεδρο και ένα μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου. Έχουμε επίσης τις γαλλικές εκλογές την άνοιξη του 2027. Θα είχε νόημα να ανακοινωθούν και οι τρεις θέσεις μαζί, ως πακέτο, στην αρχή του 2027;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θα συζητήσουμε στο μέλλον, σχετικά δηλαδή με το πώς θα στελεχωθούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εμείς ενδιαφερόμαστε κυρίως για την πολιτική και αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε τις τελευταίες δύο ημέρες στις συνεδριάσεις του ECOFIN και του Eurogroup. Εκεί ελήφθησαν πολλές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, για τη μεταρρύθμιση των τελωνείων, και, μεταξύ άλλων, την ενέργεια και τη φορολογία.

Για όλα αυτά, πρέπει να λάβουμε συλλογικά αποφάσεις και μάλιστα γρήγορα, οπότε επειδή η ερώτησή σας εμπεριέχει την έννοια της ταχύτητας, θα σας έλεγα ότι η ταχύτητα είναι πρωτίστως ουσιώδης στην υλοποίηση των πολιτικών. Άλλωστε, η νούμερο ένα πολιτική που πρέπει να παραδώσουμε ως Ευρωπαίοι είναι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, σύμφωνα με την έκθεση Ντράγκι, και η Ελλάδα στην πραγματικότητα ακολουθεί τη συμβουλή του Ουίλιαμ Φόκνερ προς τους νέους συγγραφείς: “Show, don’t tell”. Δείχνουμε, είμαστε υπέρ των διασυνοριακών Μ&Α και το υλοποιούμε.

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Λοιπόν, θα χαρείτε να ακούσετε ότι θα συζητήσουμε αυτές τις διασυνοριακές Μ&Α με τη δικιά μας Τζάκι Ίνεκε αργότερα στο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να σας ρωτήσω για την πολιτική των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Θα περάσει;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Μπορώ να σας πω ότι στηρίζουμε πλήρως την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα βρίσκεται στην Αθήνα την Κυριακή. Αυτή η στήριξη έχει ήδη εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια.

Σχετικά με τη συγκεκριμένη πολιτική, την εξετάζουμε, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι νομικά άρτια. Πρέπει, όμως, να εξεταστεί περαιτέρω. Ελπίζουμε ότι μπορεί να κινηθεί περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο η παροχή εγγυήσεων. Αλλά συνολικά, πιστεύω ότι θα έχουμε μια απόφαση αρκετά σύντομα.

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Τι θα χρειαστεί για να πείσετε το Βέλγιο;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Λοιπόν, στην πραγματικότητα, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το KPI: το Βέλγιο πρέπει να είναι μέσα. Και το Βέλγιο πρέπει να προστατευθεί.

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Και αν δεν τα καταφέρετε, ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή συζητάμε το άλλο σχέδιο, οπότε δεν είμαστε ακόμη εκεί.

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Εντάξει, πίσω στην Ελλάδα, Υπουργέ. Πλησιάζουμε την προθεσμία για τη δημόσια πρόταση της Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Λήγει τη Δευτέρα. Είστε αισιόδοξος ότι η προσφορά θα πετύχει;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Είμαι αισιόδοξος. Στηρίζουμε πλήρως τη συγκεκριμένη συμφωνία, ανέφερα νωρίτερα ότι είμαστε υπέρ των διασυνοριακών Μ&Α. Άκουσα πρόσφατα τον καγκελάριο Μερτς να λέει ότι ιδανικά θα έπρεπε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Η Ελλάδα χρειάζεται πρόσβαση σε αυτή τη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας, και γι’ αυτό στηρίξαμε τη συμφωνία της Euronext, που πραγματικά ελπίζουμε να υλοποιηθεί. Αλλά δεν είναι μόνο η Euronext. Είδαμε την UniCredit να αυξάνει το ποσοστό της στην Alpha Bank, σε μια ελληνική τράπεζα. Συνολικά, θέλουμε να δούμε περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις, περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα, και η πρόταση της Euronext για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι πραγματικά σημαντική για εμάς.

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Άρα, η συμμετοχή θα είναι αρκετά υψηλή;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ελπίζουμε ότι θα είναι θετική. Είναι μια ιδιωτική συμφωνία. Είναι μια ιδιωτική επιχειρηματική συμφωνία. Σε πολιτικό επίπεδο, έχει την πλήρη στήριξή μας.

ΛΙΖΥ ΜΠΕΡΝΤΕΝ: Εντάξει, ήταν πραγματικά υπέροχο που σας είχαμε εδώ στο Λονδίνο. Αυτός ήταν ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.