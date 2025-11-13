Τρία νέα υπερσύγχρονα αεροσκάφη παρέλαβε η Πυροσβεστική – Μητσοτάκης: Όσο η μάχη γίνεται πιο δύσκολη πρέπει να αναβαθμίζουμε τα μέσα μας

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε στην εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων.

«Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του ΠΣ. Αυτή η τελετή σηματοδοτεί το πρώτο βήμα του προγράμματος αναβάθμισης στο πλαίσιο του ΑΙΓΙΣ που σχεδιάστηκε με προσοχή από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΤΑ και είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της Ελλάδας. Όσο η μάχη με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο δύσκολη, πρέπει να αναβαθμίζουμε τα μέσα μας. Έχω μείνει εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών και σηματοδοτούν ένα ποιοτικό άλμα στην εναέρια επιτήρηση και παρακολούθηση των πυρκαγιών. Αυτά που κάνατε με το μάτι θα γίνονται με τη χρήση των πιο υπερσύγχρονων καμερών. Να τονίσω τις δυο παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το κόστος πτήσης, αλλά και ότι η εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται μέσα από ένα ενιαίο δόγμα. Αν χρειαστεί η επιτήρηση των συνόρων, αυτό θα πολλαπλασιάσει την ισχύ της χώρας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και θα ακολουθήσουν ελικόπτερα κατάσβεσης με τα δυο πρώτα να έρχονται το καλοκαίρι του 2026. Επίσης, θα ανανεωθεί ο στόλος με νέα Canadair. Το πρώτο 515 που θα κατασκευαστεί και θα παραδοθεί στην ΠΑ το 2028 θα μπορεί να επιχειρεί το βράδυ, κάτι που αναβαθμίζει τη δυνατότητα που έχουμε να σβήνουμε φωτιές», τόνισε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.

«Σε μια εφιαλτική χρονιά για την Ευρώπη εμείς ήμασταν λίγο κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Σας ευχαριστώ και ξεκινάμε από τώρα τον σχεδιασμό της νέας αντιπυρικής περιόδου. Έχουμε δει το αποτύπωμα της τεχνολογίας στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και η δράση για την επιτήρηση με drones έχει αποδώσει θεαματικά αποτελέσματα και είναι κάτι που θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί τον επόμενο χρόνο. Ευχαριστώ το Υπερταμείο και το PPF, γιατί κλήθηκαν να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο διαγωνισμών σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από την ΕΕ, για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους».

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Ελευσίνα, ενώ στις 17:00 θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου, Michel Menassah, στο Μέγαρο Μαξίμου.