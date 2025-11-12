Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συναντήθηκε σήμερα με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης και του υπουργείου να ενισχύσουν θεσμικά και ουσιαστικά τη συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος, ιδίως σε ζητήματα κοινωνικής φροντίδας και στήριξης των ευάλωτων πληθυσμών. Όπως τόνισε, η Εκκλησία διαθέτει το κύρος, την οργάνωση και την εμπιστοσύνη των πολιτών, στοιχεία που την καθιστούν ιδανικό εταίρο του κράτους σε τομείς όπου μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται κυρίως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

«Θέλουμε να εντείνουμε τη συνεργασία μας με την Εκκλησία της Ελλάδος στο πεδίο της μετανάστευσης και της στήριξης των ευάλωτων, όπου ένα μεγάλο μέρος του έργου υλοποιείται σήμερα από ΜΚΟ — άλλες με καλά αποτελέσματα, άλλες με λιγότερο καλά ή και καθόλου καλά», δήλωσε ο κ. Πλεύρης και συνέχισε:

«Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον ρόλο της Εκκλησίας και στους φορείς της και θέλουμε στα επόμενα προγράμματα να αποτελέσει έναν σταθερό σύμμαχό μας, ώστε οι ευάλωτοι πληθυσμοί να στηρίζονται πραγματικά από ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν. Κατά τη δική μας εκτίμηση, αυτός ο ρόλος είναι κεντρικός για την Εκκλησία και τα ιδρύματά της, και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στο πλαίσιο της νομιμότητας, της διαφάνειας και της κοινωνικής συνοχής».

Από την πλευρά του, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας για το κοινωνικό σύνολο:

«Η επικοινωνία με τους ανθρώπους είναι ένα λεπτό και σημαντικό θέμα. Αν το έργο αυτό της συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας στηριχθεί σε σωστή βάση, αποτελεί μια ουσιαστική επιτυχία. Χρειάζεται συνεργασία κράτους, Εκκλησίας, σχολείων και παιδαγωγικών φορέων, ώστε να απομακρυνθούν προκαταλήψεις και συμφεροντολογικές αντιλήψεις. Η Εκκλησία μας θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ