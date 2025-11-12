«Με πρωτοβουλία μου, το καλοκαίρι είχαμε βγάλει μία υπουργική απόφαση μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη προκειμένου να γίνονται ιατρικές εξετάσεις στους μετανάστες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα. Γίνονται όταν οι διοικήσεις των κέντρων φιλοξενίας κρίνουν ότι υπάρχει αμφιβολία», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης,

Ο ίδιος μιλώντας στο Action24 το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, εξήγησε: «Αν βλέπεις ένα άτομο που είναι προφανέστατα ανήλικο, δεν χρειάζεται να το εξετάσεις. Πολλοί, όμως, έρχονται και δηλώνουν την ηλικία 16-17, γιατί οι ανήλικοι έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: δεν απελαύνονται μέχρι να ενηλικιωθούν και επειδή έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ότι θέλουν να πάνε σχολείο, καταφέρνουν να κερδίσουν ένα χρονικό πλαίσιο που μπορεί να φτάσει έως και τα 23 έτη. Παράλληλα, δεν ζουν σε καθεστώς κράτησης και οι συνθήκες σε κάποιον ανήλικο είναι πολύ καλύτερες λόγω του ότι μεταφέρονται σε ειδικές δομές».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης «όπου υπάρχει υποψία γίνεται εξέταση. Βλέπετε ότι τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι από τις 104 περιπτώσεις, οι 59 ήταν ενήλικοι και οι 35 που είναι υπό διερεύνηση είναι σε ένα οριακό σημείο, γιατί η ιατρική εξέταση μπορεί να το “πιάσει” κατά προσέγγιση. Άρα, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ψευδών δηλώσεων».

«Τι θα κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις; Πρέπει να καταστεί σαφές, να ξέρουν ότι τώρα πια όλοι ελέγχονται, άρα είναι βέβαιο ότι σιγά-σιγά δεν θα τολμούν να κάνουν ψευδές δηλώσεις. Οι ψευδής δηλώσεις έχουν αντίστοιχες συνέπειες και ως προς την εξέταση του ασύλου και σε ποινικές κυρώσεις. Το άλλο σημείο που θα τροποποιήσουμε στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση είναι ότι, πλέον τα πλεονεκτήματα τα οποία υπάρχουν για τους ανηλίκους θα ολοκληρώνονται με την ενηλικίωσή τους», τόνισε ο ίδιος.

«Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μία τάση από κυκλώματα να μεταφέρουν άτομα τα οποία είναι κοντά στο φάσμα της ανηλικότητας, προκειμένου να εκμεταλλεύονται την ανοχή που έχει η Ευρώπη. Άρα, εμείς αυτό θα το περιορίσουμε στο απολύτως απαραίτητο, εκεί που πραγματικά υπάρχει ευαλωτότητα, που είναι όντως παιδιά και που δεν είναι σε καμία περίπτωση μαντράχαλοι που στην πραγματικότητα είναι ανήλικοι στις περιοχές τους και έρχονται εδώ πέρα να πουν ότι είναι ανήλικοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα υπάρξει καμία ανοχή», πρόσθεσε.