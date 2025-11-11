Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε τα Ψαρά, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του νέου Κέντρου Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στην οποία τον συνόδευσε ο βουλευτής Χίου της ΝΔ Νότης Μηταράκης, ο υπουργός ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα αναλάβουν υπηρεσία στο νησί δύο γιατροί – ένας οπλίτης ιατρός και ένας αγροτικός.

Παράλληλα, όπως επισήμανε, το Κέντρο Υγείας ανεγείρεται εξ ολοκλήρου εκ νέου, ενώ κατασκευάζονται και πέντε κατοικίες που θα στεγάσουν το ιατρικό προσωπικό.

