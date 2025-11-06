«Για εμένα και όλους τους νοήμονες πατριώτες στη Δύση είναι μαύρη ημέρα για τη Δύση», είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σχολιάζοντας την εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι ως δήμαρχου της Νέας Υόρκης, αποδίδοντάς την άποψή της στη θρησκεία του (σ.σ. είναι μουσουλμάνος).

Η ίδια μιλώντας στο «One Channel», τόνισε ότι «ο Ισλαμισμός είναι το τελευταίο χαρτί της αριστεράς για να κερδίζει εκλογές».

«Βασίζονται σε λαθρομετανάστες, ακολουθούν την ατζέντα τους, τους ταΐζουν με το υστέρημα όλων των υπόλοιπων φορολογουμένων… Άρα, λοιπόν, βασίζονται στο ότι αυτοί θα τους δώσουν την ψήφο τους στις εκλογές. Το οικονομικό τους αφήγημα έχει καταρρεύσει παταγωδώς, η woke ατζέντα βλέπουμε στη Δύση ότι έχει καταρρεύσει παταγωδώς, άρα το τελευταίο που τους έχει μείνει είναι ο Ισλαμισμός», εξήγησε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Στο όνομα του Ισλαμισμού και της λαθρομετανάστευσης και ότι πρέπει να υπάρχει πολυπολιτισμικότητα στις κοινωνίες της Δύσης γενικότερα, Ευρώπη και Αμερική, θα στρογγυλοκάθονται μουσουλμάνοι δήμαρχοι όπως γίνεται στο Λονδίνο, όπως έγινε και με τη δεύτερη μητρόπολη που έπεσε, τη Νέα Υόρκη και θα βλέπουμε ολοένα και περισσότερο να αυξάνονται αυτά τα φαινόμενα φανατικών μουσουλμάνων οι οποίοι θα καταλαμβάνουν θέσεις εξουσίας και φυσικά ποιον πιστεύετε ότι θα ωφελήσουν; Τους Χριστιανούς; Όχι δα!», συμπλήρωσε η ίδια.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Υπάρχουν πλέον μέσα από τα social media εκατοντάδες βιντεάκια στο Χ στα οποία βγαίνουν και μιλάνε φανατικοί ισλαμιστές και μουσουλμάνοι οι οποίοι κατοικούν είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική και μιλάνε για τη Σαρία. Λένε ότι το σχέδιο είναι ουσιαστικά “να μπούμε μέσα στις πόλεις, να εξαπλωθούμε, να γεννήσουμε πολλά παιδιά και να σας σκοτώσουμε”. Η αξία της γυναίκας δεν υπάρχει, οι γυναίκες πρέπει να θάβονται, να λιθοβολούνται… αυτά λένε μέσα στα social media».

«Να κρυφτούμε δηλαδή πίσω από το δάχτυλό μας και να πούμε ξαφνικά ότι το Ισλάμ είναι καλό και ότι “εντάξει ότι όλοι οι καλοί χωράνε”; Όχι, δεν είναι καλοί. Έρχονται για να σφάξουν, για να δολοφονήσουν, για να αλώσουν τη Δύση και για να επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με ό,τι πιο εγκληματικό στοιχείο επιβάλλει η Σαρία και το Κοράνι που θα ζήσει ποτέ η Δύση. Γι’ αυτό είμαστε εδώ για να το αποτρέψουμε», συμπλήρωσε.