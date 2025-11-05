Την έντονη αντίδραση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, προκάλεσε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών για το θέμα των ΕΛΤΑ.

«Προκειμένου να σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας, σημειώνω και πάλι ότι, όπως είχα δηλώσει από την αρχή, ποτέ δεν αρνηθήκαμε ότι υπήρξε σύσκεψη ενημέρωσης για το θέμα παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών. Έχω ήδη επιβεβαιώσει, επίσης, δημόσια την ύπαρξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που, όπως σημείωσα, επαναλάμβανε ουσιαστικά όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα καταστήματα. Όμως, ακόμα μια φορά, δηλώνω ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν προχώρησε, με βάση τη συλλογική κυβερνητική κατεύθυνση, στην εκ των προτέρων επεξήγηση του προβλήματος, στην παρουσίαση των δεδομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην έγκαιρη ανάλυση της αναγκαιότητας για τη λύση που επελέγη. Στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο στην όλη υπόθεση. Αυτή είναι η ουσία και τίποτε δεν έχουμε να κρύψουμε», τονίζει σε δήλωσή του και υπογραμμίζει:

Η κυβέρνηση επιμένει στη κρισιμότητα του προβλήματος και θα εργαστεί για την εφαρμογή λύσης, που θα διασφαλίζει την επιβίωση των ΕΛΤΑ.

⁠Όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσα εντολές για το κλείσιμο καταστημάτων.

«Ως εδώ! Έχω αναλάβει την υλοποίηση πολλών, κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο, όμως, να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν.

Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή. Αλλά οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό», καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.