Αποφασισμένη να προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ εμφανίζεται η κυβέρνηση μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι η παραίτηση Σκλήκα δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση, ότι η απόφαση είναι ειλημμένη, αλλά πρόσθεσε ότι θα προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους βουλευτές.

Μίλησε για ατυχέστατη διαχείριση από τον κ. Σκλήκα και, όπως εξήγησε, κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και στα σημεία όπου έχει αποφασιστεί να κλείσουν καταστήματα θα λειτουργούν συμβεβλημένα με τα ΕΛΤΑ ή θα γίνει διάλογος με τους ΟΤΑ για να καλυφθούν τα κενά.

«Κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος δεν θα μείνει μετέωρος»

Ερωτηθείς αν αυτό που προκάλεσε την παραίτηση ήταν οι άσκοποι χειρισμοί ή οι αντιδράσεις των γαλάζιων, είπε:

«Ο συνδυασμός όλων αυτών, όπως το περιγράφει στην επιστολή του, θεωρήθηκε ότι καθιστούσε αδύνατη την πολιτική διαχείριση μιας μεταρρύθμισης που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξυγίανση των ΕΛΤΑ. Η προσφορά του δεν ακυρώνεται.

Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να θεωρηθεί ότι σβήνεται μια παρουσία και μια πορεία ενός ανθρώπου που έκανε ό,τι μπορούσε. Κι εγώ είπα ότι έγινε άστοχη διαχείριση. Η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση.

Το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο που το επέλεξε η διοίκηση για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ.

Δεν είναι δυνατόν το κράτος να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική, δηλαδή να μην κλείσουν τα καταστήματα. Αυτό δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο. Όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Θα υλοποιηθούν στο σύνολό τους.

Αυτό που έκανε λάθος η διοίκηση ήταν ότι έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεις σε μια νύχτα ότι θα κλείσεις 204 καταστήματα.

Έχουν κλείσει ήδη καταστήματα και η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν θα πάρουν πίσω αυτή την απόφαση.

Κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος δεν θα μείνει μετέωρος. Αυτές είναι οι προτεραιότητες των ΕΛΤΑ. Πρέπει να ασχολούμαστε με κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Το 92% των συντάξεων διανέμεται κατ’ οίκον. 9 στις 10 δουλειές γίνονται κατ’ οίκον. Κοστίζει όμως στα ΕΛΤΑ 42%. Υπάρχει αναντιστοιχία.

Οι εξελίξεις αλλάζουν τα δεδομένα. Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν αλλά εκσυγχρονίζονται και πηγαίνουν στα σπίτια των ανθρώπων. Θα πρέπει να υπάρχουν τα σημεία για να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας ακάλυπτος. Στην Ελλάδα το 2013 είχαν κλείσει 80 καταστήματα.

Εμείς δεν παραιτήσαμε κανέναν. Από το 2017 δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης τα ΕΛΤΑ.

Η παραίτηση είναι αποτέλεσμα όλων όσων συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες. Της ατυχέστατης διαχείρισης από τον κ. Σκλήκα».

Μαρινάκης: Άλλο πράγμα η παραίτηση και άλλο η μεταρρύθμιση

Για το αν ήξεραν:

«Για τις προθέσεις και το σχέδιο των ΕΛΤΑ να κλείσουν καταστήματα είναι δεδομένο ότι γνωρίζαμε πως είναι στις προθέσεις τους. Εκτός από το 2013 και το 2015 έκλεισαν 80 καταστήματα και το 2023 144 καταστήματα.

Ναι, προφανώς και ήταν γνωστές οι προθέσεις των ΕΛΤΑ να κλείσουν καταστήματα. Αυτό που δεν ήταν γνωστό ήταν το συγκεκριμένο της απόφασης και το χρονοδιάγραμμα.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα εξηγήσουν τα ΕΛΤΑ όλες τις παραμέτρους.

Όταν κάποτε τα ταχυδρομεία εξυπηρετούσαν το 80% των πολιτών, τότε οι πολίτες πήγαιναν στο προσωπικό και στα καταστήματα. Όταν η ζωή προχωράει πρέπει να προχωράμε κι εμείς. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Και στα σημεία όπου έχει αποφασιστεί να κλείσουν καταστήματα θα λειτουργούν συμβεβλημένα με τα ΕΛΤΑ ή θα γίνει διάλογος με τους ΟΤΑ για να καλυφθούν τα κενά.

Άλλο πράγμα η παραίτηση και άλλο η μεταρρύθμιση. Η απόφαση είναι ειλημμένη και θα εφαρμοστεί.

Θα ενημερωθεί η κοινωνία, να ηρεμήσει ο κόσμος και μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές δεν θα μείνει κανένας πίσω. Ο Έλληνας φορολογούμενος δεν θα πετάει τα λεφτά του σε ένα βαρέλι δίχως πάτο».

Για την εικόνα της κυβέρνησης:

«Έχετε εμπειρία αμφότεροι και ακριβώς γι’ αυτό θα δυσκολευτείτε να θυμηθείτε κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τέτοια υπεροχή και παρά τα πολλά προβλήματα και τα λάθη έχουμε κάνει πολλά καλά. Η αντιπολίτευση παρουσιάζει το άσπρο μαύρο και την Ελλάδα ως μια τριτοκοσμική χώρα. Είναι μονόδρομος ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ».