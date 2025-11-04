Ο Μάριος Τέμπος ορίστηκε από το Υπερταμείο ως μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πρόκειται για στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, ενώ μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ και ήταν εκτελεστικό μέλος, ανέφερε η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται, ότι μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ειδικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού το οποίο προέβλεπε κλείσιμο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια, παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας.