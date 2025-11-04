Για τα θέματα των ΕΛΤΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τ/σ OPEN και στους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου.

Ξεκινώντας από τα ΕΛΤΑ, ο υπουργός δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι κάποιος που σκέφτεται λογικά δεν θέλει τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των ΕΛΤΑ. Από εκεί και πέρα, έχουμε δύο διοικήσεις των ΕΛΤΑ στη θητεία μας από το 2019. Στην πρώτη διοίκηση δώσαμε 250 εκατομμύρια ευρώ για την εξυγίανση, την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του φορέα. Και στη δεύτερη διοίκηση το mandate μέσα από το Υπερταμείο, προκειμένου να μπορέσουν να “φύγουν μπροστά” τα ΕΛΤΑ με όρους της νέας εποχής. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει, διαχειριστικά, όλοι αυτοί οι οποίοι διοίκησαν να μας εξηγήσουν με ποιον τρόπο διοίκησαν και τι αποτελέσματα έχει επιφέρει αυτό. Άρα, ναι στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση, αλλά θέλουμε το κράτος να είναι κοντά στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει πού είναι το κράτος. Με αυτή τη λογική, θα πρέπει να εξηγηθεί ποια από αυτά τα υποκαταστήματα που κλείνουν είναι κερδοφόρα, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάποια από αυτά είναι κερδοφόρα. Επίσης, ποια από αυτά τα οποία κλείνουν ή προσπάθησαν οι κύριοι των ΕΛΤΑ να τα κλείσουν, είναι σε περιοχές ύψιστης στρατηγικής εθνικής σημασίας για τη χώρα, όπως στην περιφέρεια, στα ακριτικά νησιά μας. Εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία».

Αναφορικά με τις ευθύνες για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι «υπάρχει η υπηρεσιακή διοίκηση και όλοι αυτοί οι παράγοντες σε μια δημόσια διοίκηση και σε ένα κράτος, έτσι ώστε να μπορούν να λύνονται ζητήματα και να μην χρειάζεται να φτάνουν όλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και επίσης, θα ήθελα να πω ότι και ο χρόνος και ο τρόπος και ο τόπος που ανακοινώνεται στους συναδέλφους, στους κυρίους βουλευτές και στις τοπικές κοινωνίες μια οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, ένα πλάνο, πρέπει να είναι τέτοιο που να την υπηρετεί. Εμείς πάμε μαζί με τον κόσμο και την κοινωνία, μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων. Να τους στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε. Το έχουμε κάνει σε πολλές κρίσεις που μας έχουν τύχει αυτά τα επτά χρόνια. Και αισθάνομαι ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να κινηθούμε και σε αυτό το θέμα». Και πρόσθεσε: «Τι θέλει ο κόσμος και η κοινωνία; Ο ταχυδρόμος να είναι στην πόρτα του. Θα είναι. Τι θα θέλαμε, επίσης, να δούμε; Ναι, να εκμοντερνίζονται, να εκσυγχρονίζονται και να ψηφιοποιούνται τα ΕΛΤΑ για να αντέξουν τα δεδομένα και τον ανταγωνισμό της νέας εποχής. Κύριοι, με το πλάνο σας, το σχέδιό σας και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, εξηγήστε μας τι κάνατε».

Σχετικά με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός υπογράμμισε πως σε ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο χρήμα, για όποια υπόθεση και αν μιλάμε που έχει να κάνει με τον σεβασμό που πρέπει να έχουμε στον Έλληνα φορολογούμενο, με ευρωπαϊκούς πόρους, τους οποίους παίρνουμε προκειμένου να μπορεί να υπάρχουν αναπτυξιακές προοπτικές, ακόμα και στον πρωτογενή τομέα, για τον οποίο συζητάμε, τον λόγο όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά — και υπάρχουν δικογραφίες, μετά από τη διερεύνηση την οποία κάνει η Βουλή στα πλαίσια ακρόασης φορέων, εξεταστικών κλπ — τον έχει η δικαιοσύνη.

«Δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί πίσω από καμία κομματική σημαία, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ισχυρά πιο σημαντική η μεγάλη πλειοψηφία, η πλατιά μάζα της ελληνικής κοινωνίας, από τους οποιουσδήποτε δεκάδες έχουν υφαρπάξει δημόσιο χρήμα και θεώρησαν ότι μπορούσαν να το κάνουν αυτό στην πλάτη μιας παράταξης, μιας κυβέρνησης, μιας χώρας. Δεν έχω καμία δυσκολία να πω ότι θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, ώστε να τιμωρηθούν αναλόγως. Αλλά προσέξτε, με τους νόμους του Συντάγματος της χώρας μας, όχι με τους κανόνες της ζούγκλας» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «από τη στιγμή που βλέπετε ότι στο συγκεκριμένο θέμα τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός, τα υπόλοιπα λόγια περιττεύουν. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να δει πρώτον δικαιοσύνη, δεύτερον τα λεφτά να γυρίσουν πίσω και τρίτον, να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Αυτό θέλει η κοινωνία. Δεν είναι κομματικό, έχει να κάνει με τη χώρα μας. Είμαστε κράτος δικαίου και υπάρχουν νόμοι. Οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας, ο κ. Κικίλιας επισήμανε: «Είναι πολύ μεγάλης σημασίας οι αμερικανικές επενδύσεις στα FSRU αλλά και στα λιμάνια μας. Ο ελληνόκτητος στόλος αποτελεί το 20% του παγκόσμιου και η Αμερική χρειάζεται τον δικό μας τον στόλο, προκειμένου να μεταφέρει το LNG και άλλα εμπορικά προϊόντα. Παγκοσμίως, το πάνω από το 80% του εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο επενδύσεων και ανάπτυξης. Οι εξωτερικές σχέσεις μιας χώρας διέπονται από ισχύ και συμφέρον. Μπορεί κανείς να καταλάβει τι σημαίνει αθροιστικά η υπερδύναμη των ΗΠΑ να εμπιστεύεται τη χώρα μας και η ελληνική ναυτιλία, που είναι η νούμερο 1 στον κόσμο, να παίξει αυτόν τον ρόλο. Και παράλληλα, μαζί με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, να δημιουργήσουμε έναν πόλο διασύνδεσης και σταθερότητας. Αισθάνομαι ότι αυτό θα δώσει σημαντικές επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, μια βαριά βιομηχανία που δεν την είχε η χώρα μας και πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο επίπεδο της ενεργειακής ασφάλειας. Είμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά. Υπάρχουν ανακατατάξεις, πιέσεις και πόλεμοι και μέσα στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να βρούμε μια ασφαλή δίοδο συνεργασιών και συμμαχιών. Με την Τουρκία θέλουμε να συζητάμε, να συνεργαζόμαστε, όμως, πρώτα απ’ όλα να διαφυλάττουμε τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Στο επίπεδο της άμυνας και της αστυνόμευσης των θαλασσών δια του Λιμενικού, προχωρούν σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα».