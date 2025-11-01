Με βασικό σύνθημα «let’s be different», δηλαδή ας είμαστε διαφορετικοί, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της την Τρίτη, οπότε και θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κι αυτό διότι βάσει πρωτοκόλλου κάθε νέος πρέσβης ξεκινά τη θητεία του όταν συστηθεί επισήμως στον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα.

Επομένως οι υποχρεώσεις που έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, για τις οποίες γίνεται πολλή συζήτηση, είναι εκτός των επίσημων καθηκόντων της. Η ίδια πάντως έρχεται αποφασισμένη να ασκήσει διαφορετικά τα καθήκοντά της απ’ ό,τι ένας συνηθισμένος διπλωμάτης παλαιάς κοπής. Επομένως οι εμφανίσεις της σε δεξιώσεις, νυχτερινά κέντρα και η γνωστή φιλία της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη σχεδιάστρια μόδας Σήλια Κρηθαριώτη δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσουν. Η ίδια θα είναι διαφορετική, θα ασκεί μια μοντέρνα κατά την αντίληψή της διπλωματία, γνωρίζοντας ότι κάθε δημόσια κίνησή της θα φωτογραφίζεται και θα καταγράφεται.

Πάντως από την Τετάρτη κάνει μια «βουτιά» στα βαθιά με πρώτο θέμα την ενεργειακή διπλωματία. Κορυφαίοι υπουργοί και ενεργειακοί κολοσσοί από ΗΠΑ, Ευρώπη και Αυστραλία – μεταξύ τους οι ExxonMobil, Chevron, Cheniere, Woodside, Google και Amazon – δίνουν το «παρών» στο Ministerial & Business Forum του P-TEC, με τη συνδιοργάνωση του ελληνικού και του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας. Η παρουσία των τριών Αμερικανών υπουργών, μεταξύ αυτών του Κρις Ράιτ και του Νταγκ Μπέργκαμ, επιβεβαιώνει το βάθος της ενεργειακής σχέσης Αθήνας-Ουάσιγκτον.

Ρόλο οικοδέσποινας ατύπως θα έχει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και αξίζει να υπενθυμίσουμε μια διόλου τυχαία αναφορά που είχε κάνει στα μέσα Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της ακρόασης που πέρασε από την αρμόδια Επιτροπή της Γερουσίας, όταν και εγκρίθηκε ο ορισμός της ως πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο στην ενεργειακή συνεργασία», είπε, ενώ έκανε ειδική αναφορά ενώπιον των γερουσιαστών στην κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης και αποθήκευσης στην Αλεξανδρούπολη και στον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας, σημειώνοντας πως «επιτρέπουν στις ΗΠΑ να εξάγουν περισσότερο φυσικό αέριο στην Ευρώπη». Η ίδια απέδωσε ξεχωριστή σημασία στο γεγονός ότι «υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για την πώληση περισσότερης αμερικανικής ενέργειας σε όλη την περιοχή».

Την Τετάρτη το βράδυ θα παραθέσει δεξίωση στην οικία της προς τιμήν των Αμερικανών υπουργών, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό και με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Σχεδιάζει επίσης να δώσει σταδιακά αρκετές συνεντεύξεις και θα είναι αρκετά ομιλητική στον ελληνικό Τύπο.