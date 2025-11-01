Στην Αθήνα φθάνει σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Σημειώνεται πως η κ. Γκίλφοϊλ, γνωστή για τις στενές της σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ, είχε προταθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο για τη θέση της στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2024.

«Είναι διανοούμενη και έχει πολλή αγάπη για την Ελλάδα»

Η Ελένη Μπούση, φίλη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 για τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ.

«Θαυμάζω την Κίμπερλι γιατί δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Όταν τη βλέπεις, βλέπεις μια όμορφη γυναίκα και λες “θα έχει μυαλό;” Κι όμως, είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα, ήταν εισαγγελέας, είναι πολιτική σχολιάστρια. Θέλω να της δώσετε μία ευκαιρία να σας αποδείξει πως πραγματικά είναι διανοούμενη και έχει πολλή αγάπη για την Ελλάδα.

Θα το δείτε και θα συγκινηθείτε με αυτό που είπε για την ημέρα του “Όχι”. Αν ρωτήσετε πολλά παιδιά τι σημαίνει η 28η Οκτωβρίου, θα πουν ότι είναι μία μέρα που δεν πάμε στο σχολείο για να κάνουμε παρέλαση. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει μελετήσει την ελληνική ιστορία και της αρέσει πολύ. Πρέπει να της δώσετε μία ευκαιρία, όπως δώσατε στον Γιώργο Τσούνη (σ.σ. τον προηγούμενο πρέσβη)», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα παραστώ στις εκδηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα. Την εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί είναι μία πολύ έξυπνη κοπέλα, πολύ καλή διπλωμάτης και αν της δοθεί η ευκαιρία από την Ελλάδα, θα κάνει πολλά πράγματα», πρόσθεσε.

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1969, όπως αναφέρει το βιογραφικό της στη Wikipedia. Ο πατέρας της γεννήθηκε στην Ιρλανδία και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 20 ετών. Η μητέρα της, Mερσέντες, ήταν Πορτορικανή και δίδασκε ειδική αγωγή. Πέθανε από λευχαιμία, όταν η Γκίλφοϊλ ήταν 11 ετών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Νομική Σχολή, έκανε πρακτική άσκηση στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο. Ήταν επίσης μοντέλο και εμφανίστηκε σε διαφημιστικές καμπάνιες τοπικών πολυκαταστημάτων (μεταξύ άλλων για το Macy’s), ενώ συνεργάστηκε και με τη Victoria’s Secret για ένα νυφικό περιοδικό.

Μετά τη Νομική Σχολή εργάστηκε για λίγο ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο. Έχασε τη δουλειά της το 1996, όταν ο Τέρενς Χάλιναν εξελέγη εισαγγελέας και απέλυσε 14 από τους εισαγγελείς της πόλης. Η Γκίλφοϊλ εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στο Λος Άντζελες ως αναπληρώτρια εισαγγελέας, ασχολούμενη με υποθέσεις ενηλίκων και ανηλίκων. Έλαβε πολλά βραβεία στο γραφείο του εισαγγελέα του Λος Άντζελες, μεταξύ των οποίων και το βραβείο του εισαγγελέα του μήνα.

Το 2000, επαναπροσλήφθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, όπου ήταν βοηθός εισαγγελέα από το 2000 έως το 2004. Τον Ιανουάριο του 2004 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να παρουσιάσει την εκπομπή «Both Sides» στο Court TV, ενώ τον Φεβρουάριο του 2006 εντάχθηκε στο Fox News.

Στο βιογραφικό της μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ήταν μία από τις συμπαρουσιάστριες του «The Five» στο Fox News Channel, συνεργάτιδα του «The O’Reilly Factor» και του Hannity. Στο παρελθόν ήταν επίσης νομική αναλύτρια/σχολιάστρια για το Fox News και το ABC.

Έλαβε μεγάλη προσοχή το 2001, όταν άσκησε με επιτυχία δίωξη εναντίον δύο κατηγορουμένων, τα σκυλιά των οποίων είχαν κατασπαράξει μέχρι θανάτου μια γυναίκα στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι επίσης πρώην σύζυγος του πολιτικού της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, και ήταν η πρώτη κυρία του Σαν Φρανσίσκο κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών του Νιούσομ ως δήμαρχος της πόλης.