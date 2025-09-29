Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της ως νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Η πρώην εισαγγελέας και τηλεοπτική προσωπικότητα του Fox News έδωσε τον όρκο της το μεσημέρι της Δευτέρας, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η τοποθέτησή της εγκρίθηκε τελικά από τη Γερουσία, έπειτα από καθυστέρηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την άφιξή της στη χώρα μας. Η κ. Γκίλφοϊλ, γνωστή για τις στενές της σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ, είχε προταθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο για τη θέση αυτή τον Δεκέμβριο του 2024.

Το ταξίδι της στην Αθήνα προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου.