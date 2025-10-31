Αύριο, Σάββατο, αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα, με ιδιωτική πτήση, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Ιγνατίου, με την ίδια να δηλώνει πολύ χαρούμενη για την έλευσή της στη χώρα μας.

Το βράδυ του Σαββάτου η Γκιλφόιλ θα αναλάβει ρόλο οικοδέσποινας σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκινάει στις 19:00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 22:00 με 00:00 έχει προγραμματιστεί χορός.

Σημειώνεται πως την Κυριακή το βράδυ, στις 21:00, αναμένεται να βρεθεί στο Κέντρο Αθηνών, στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της. Η ίδια γνώρισε τον τραγουδιστή στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση.

Ο κ. Ιγνατίου αποκάλυψε πως μίλησε μαζί της προκειμένου να της ευχηθεί, με την ίδια να λέει ότι είναι ενθουσιασμένη, ενώ διαψεύδει φήμες ότι ήθελε να πάει στο Βατικανό.

Εντωμεταξύ, η Ελένη Μπούση, φίλη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μίλησε στον ΑΝΤ1 και ζήτησε «να την αγαπήσουμε και να της δώσουμε μια ευκαιρία να δείξει τον εαυτό της». Αποκάλυψε επίσης ότι ξέρει να λέει κάποιες λέξεις στα ελληνικά.

Για το πάρτι προς τιμήν της, είπε πως «η κουλτούρα μας είναι η αγάπη, ο χορός, η φιλανθρωπία, η φιλοξενία. Εύχομαι να την αγκαλιάσουν όλοι».

Σημειώνεται πως η κ. Γκίλφοϊλ έκανε μια ανάρτηση για την 28η Οκτωβρίου, γράφοντας πως «η Ημέρα του “ΟΧΙ” αποτελεί μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με θάρρος, όχι με άνεση».

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, πρόσθεσε: «Όταν η Ελλάδα είπε “ΟΧΙ” στην τυραννία, είπε “ΝΑΙ” στην πίστη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου».

«Σήμερα, τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα και τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας», συμπλήρωσε.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως βοηθός Γενικού Εισαγγελέα Καλιφόρνιας και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ήταν παντρεμένη και με τον νυν Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.