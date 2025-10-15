Η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μοιράστηκε φωτογραφίες από το 9ο Ετήσιο Φιλανθρωπικό Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI) στο Λονδίνο μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι πρεσβευτές των ΗΠΑ στην Ουκρανία και την Κύπρο, η πριγκίπισσα Τατιάνα Μπλάτνικ και εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής Διασποράς. Παρόν ήταν και ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον οποίο η πρεσβεύτρια είχε την ευκαιρία να χορέψει.

Στην ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημειώνει: «Ήταν τιμή μου να παρευρεθώ στο Λονδίνο στο 9ο Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI), μαζί με τους Πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και την Κύπρο, την πριγκίπισσα Τατιάνα Μπλάτνικ της Ελλάδας και διακεκριμένους ηγέτες της ελληνικής διασποράς — ενισχύοντας τους διαρκείς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο».

Η εκδήλωση κατάφερε να συγκεντρώσει ποσό-ρεκόρ για την υποστήριξη προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και την Κύπρο, με όλα τα εισιτήρια να εξαντλούνται, καθιστώντας τη βραδιά μια επιτυχημένη πρωτοβουλία για έναν σημαντικό σκοπό.

Δείτε την ανάρτηση: