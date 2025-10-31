Τη συμμετοχή τριών Αμερικανών – μελών της κυβέρνησης Τραμπ στην επερχόμενη σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενεί η Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα», με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, παρόντες θα είναι ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, κ. Doug Burgum, και ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, κ. Michael Rigas.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν, επίσης, υπουργοί Ενέργειας από 25 χώρες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και πάνω από 400 υψηλοί αξιωματούχοι.

«Η χώρα μας θα βρεθεί στο επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών εξελίξεων. Δύο είναι οι στόχοι μας από το P-TEC», τόνισε ο υπουργός, «πρώτον, να διασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, ως εισόδου στην Ευρώπη του αμερικανικού LNG και, δεύτερον, να συναφθούν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που θα φέρουν κέρδος για τη χώρα μας. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξουν τέτοιες συμφωνίες για την ενέργεια».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις σημαντικές επιπτώσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη από την τιμή φυσικού αερίου που εισάγεται από το εξωτερικό. «Η χώρα μας όφειλε -και το κάνει πράξη η κυβέρνηση-, στο πλαίσιο της ενεργειακής μας ανεξαρτησίας, να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τον τομέα υδρογονανθράκων. Γειτονικές χώρες όπως Ισραήλ, Λίβανος, Τουρκία, Κύπρος, Αλβανία, όλες το έχουν κάνει εκτός από εμάς, λόγω ιδεοληψιών τόσα χρόνια. Τώρα γίνεται πράξη, υπεγράφησαν οι Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες ορίζονται ως προτιμητέοι επενδυτές οι κοινοπραξίες των ομίλων Chevron – Helleniq Energy. Πριν το τέλος του χρόνου πάμε τις συμβάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο και μετά στη Βουλή. Τρέχουμε, για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της Πατρίδας μας», είπε χαρακτηριστικά.