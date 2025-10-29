«Γίνεται αυτές τις ημέρες, ενόψει της εθνικής μας επετείου, να βλέπουμε εκπαιδευτικούς να βάλλουν εναντίον της πατρίδας μας, εναντίον των εθνικών μας εορτών και να λένε ότι θα έπρεπε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές και ότι δεν θα έπρεπε τα παιδιά να τα διδάσκονται, ούτε να φτιάχνουν ελληνικές σημαίες; Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν τα παιδιά μας πληρώνονται από τους φόρους μας», είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η ίδια μιλώντας στο Action 24, τόνισε: «Όσοι και να ήταν (σ.σ. οι εκπαιδευτικοί που το υποστήριξαν αυτό) θα έπρεπε να απολυθούν, και ένας, και δύο και 1.000 και 10.000, όσοι και αν ήταν. Αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Έχουν το θράσος, όχι μόνο να το κάνουν μέσα στις αίθουσες, έχουν το θράσος να το κάνουν και μέσα από τα social media, να ανεβάζουν επώνυμα».

«Έπρεπε να απολυθούν εχθές. Σκούπα, σκούπα σε όλα αυτά τα σκουπίδια τα οποία δεν σέβονται τη σημαία μας. Δεν σέβονται… όλοι αυτοί οι οποίοι προσβάλλουν τη μνήμη των ηρώων μας, τη μνήμη των προγόνων μας», συμπλήρωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου σε έντονο τόνο.

«Δεν το πάω καθόλου Δεξιά, το πάω στη λογική. Εγώ είμαι Ελληνίδα και ως Ελληνίδα μιλώ. Μία είναι η αλήθεια για την Ελλάδα», σημείωσε.