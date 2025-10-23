Πανδαιμόνιο επικράτησε στην αίθουσα συνεδρίασης των μελών της Διάσκεψης των προέδρων της Βουλής, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει επίθεση κατά της Ντόρας Μπακογιάννη και της Όλγας Γεροβασίλη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βγήκε εκτός εαυτού, όταν πληροφορήθηκε ότι θα μπει «κόφτης» στις ομιλίες, προκειμένου να μιλήσει ο κάθε ένας στο χρόνο που του αναλογεί και να συνεχιστεί η συζήτηση.

Τότε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στη Ντόρα Μπακογιάννη, απευθύνοντας βαρύτατες κατηγορίες και στη συνέχεια άρχισε να τη βιντεοσκοπεί με το κινητό της, όσο εκείνη την κοιτούσε.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση της βουλευτή και αντιπροέδρου της Βουλής, Όλγας Γεροβασίλη, που διαμαρτυρήθηκε έντονα.

«Αυτό είναι απαράδεκτο. Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;», είπε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αναφέρει: «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις».

Εκείνη τη στιγμή η κυρία Μπακογιάννη φέρεται να την αποκάλεσε «υστερική», με την κυρία Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει επίθεση κατά πάντων, ακόμη και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.