Για αποκλειστική ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά την κρίση που ταλανίζει την Κεντροαριστερά έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Κοντονής, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7 της Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στην Κεντροαριστερά και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός είπε: «Η κρίση στην Κεντροαριστερά είναι προϊόν αποκλειστικά του πρώην πρωθυπουργού. Η κατάσταση έχει βαλτώσει εξαιτίας του και τώρα έρχεται να την κάνει χειρότερη. Ίσως εγώ διαβάζω διαφορετικά τις δημοσκοπήσεις, αλλά βλέπω το ποσοστό του να είναι κάτω από 10%. Αν άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 17% και τώρα πάει στο 9%, δεν πρόκειται να μακροημερεύσει».

Ο κ. Κοντονής έκανε λόγο για «προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του δράματος των Τεμπών» από διάφορα κόμματα.

Επίσης, τόνισε πως «ούτε με τον “Μεσσία” που έρχεται να συστήσει κόμμα μέσω της συγγραφής βιβλίου, ούτε με τεχνητές ενώσεις μπορεί να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο της Κεντροαριστεράς». «Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται ένας νέος φορέας», είπε.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Κοντονής επισήμανε ότι πρόκειται για μια ρύθμιση «που σχετίζεται με το πολιτικό ακροατήριο του πρωθυπουργού». «Όταν το ακούσαμε, μας ήρθαν μνήμες άλλων εποχών. Ευτυχώς διευκρινίστηκε πως αφορά την ευταξία του χώρου, αλλά νομοθετικό κενό δεν υπήρχε. Το Μνημείο δοκιμάστηκε και σε πολύ πιο δύσκολες περιόδους. Τώρα η κυβέρνηση διαχειρίζεται με εντελώς λανθασμένο τρόπο την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Δεν έπρεπε να ανακατευτεί», σημείωσε.

Ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι η ανάθεση της ευθύνης στο Υπουργείο Άμυνας «εκθέτει την κυβέρνηση», καθώς «την ευταξία μπορεί να την επιβάλει η αστυνομία». «Όταν το πρωτοάκουσα, είπα “είναι με τα καλά τους;”. Η διαδικασία ήταν κοινοβουλευτικά νόμιμη, αλλά η ουσία του πράγματος δεν τιμά την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που ζητεί την εκταφή του παιδιού του το οποίο έχασε στα Τέμπη, ο κ. Κοντονής τόνισε ότι «μπροστά στον πόνο αυτών των ανθρώπων, πρέπει να τους δοθούν όλες οι δυνατότητες ώστε να είναι βέβαιοι πως το αποτέλεσμα της έρευνας είναι πραγματικό και όχι χαλκευμένο». «Αν χρειαστεί να καθυστερήσει λίγο η διαδικασία για να έρθει τεχνικός σύμβουλος από το εξωτερικό, δεν χάθηκε ο κόσμος», είπε.

Ο κ. Κοντονής σημείωσε πως το δυστύχημα των Τεμπών «άγγιξε τις ψυχές όλων» και πως, ακόμη κι αν ακούγονται υπερβολές, «οφείλουμε να δείξουμε κατανόηση και συμπαράσταση».