Εντός της ημέρας κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία που αφορά τη χρήση, τη φύλαξη και τη συντήρηση του Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να μπει τέλος στη σύγχυση αρμοδιοτήτων και στις εικόνες έντασης που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στο σημείο.



Η σχετική ψηφοφορία του νομοθετήματος σύμφωνα και με τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο και σύμφωνα με πληροφορίες τον λόγο αναμένεται να λάβει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ωστόσο ήδη καταγράφεται έντονη συζήτηση για το περιεχόμενο της ρύθμισης. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η εν λόγω ρύθμιση έχει στόχο να προστατεύσει το μνημείο που αποτελεί σημείο εθνικής μνήμης και τιμής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η τροπολογία έχει τεθεί υπόψιν του Υπουργού Άμυνας Νίκο Δένδια από το Σάββατο, όταν ο ίδιος επέστρεψε από το ταξίδι που πραγματοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ακολούθησε εντατική μελέτη του κειμένου από τους νομικούς συμβούλους του Πενταγώνου και το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκε μακρά σύσκεψη, όπου εξετάστηκαν όλες οι πτυχές του νομοθετήματος. Μάλιστα στο τραπέζι τέθηκαν στην πλήρη έκτασή τους τα ζητήματα ευθύνης, εφαρμογής της τροπολογίας αλλά και ενδεχόμενων αντιδράσεων που μπορεί να υπάρξουν.

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν προβληματισμό είναι το ζήτημα της καθαριότητας του μνημείου. Μέχρι σήμερα, υπεύθυνος ήταν ο Δήμος Αθηναίων, ενώ τμήμα του περιβάλλοντος χώρου θεωρείται ότι εμπίπτει και στη Βουλή.



Η ανάληψη της πλήρους ευθύνης τώρα από το Υπουργείο Άμυνας εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας, καθώς ο καθαρισμός δημόσιων χώρων αποτελεί αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει ήδη πέσει στο τραπέζι μάλιστα η ιδέα να ανατεθεί τμήμα του έργου σε ιδιωτικές εταιρείες, με επίβλεψη από το κράτος.

Ορισμένοι ερμήνευσαν την ανάθεση της ευθύνης στον Νίκο Δένδια ως μια «δοκιμασία» ή μια έμμεση πολιτική πίεση προς τον υπουργό, ειδικά μετά τη στάση που είχε κρατήσει το προηγούμενο διάστημα σε μια σειρά από υποθέσεις που έχουν πολιτικό αντίκτυπο, ενώ θυμίζουμε πως ο υπουργός είχε ταχθεί εξαρχής ανοικτά υπέρ της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι που πραγματοποιήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.



Όπως είχε πει χαρακτηριστικά από το βήμα του Κοινοβουλίου αρχές του μήνα «Έχουμε κι εμείς παιδιά και δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει ό,τι αυτός κρίνει για το θάνατο του παιδιού του. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι».



Ακολούθως πρόσθεσε πως: «Δεν διανοούμαι ότι μπορεί να υπάρξει άλλη τοποθέτηση. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες που ζει το δράμα του αυτός ο άνθρωπος».

Παρότι η κυβέρνηση διαψεύδει ότι υπάρχει τέτοια σκοπιμότητα, η δημόσια δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, πως σε σχέση με το εάν θα πρέπει να σβηστούν ή όχι τα ονόματα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών «από αύριο αρμόδιος θα είναι ο Νίκος Δένδιας, καλέστε τον και ρωτήστε τον», αναζωπύρωσε αυτά τα σενάρια.



Σημειωτέων πως ο κ. Μαρινάκης έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση για το σβήσιμο των ονομάτων από το τσιμέντο μπροστά από τον μνημείο και πως θα παραμείνουν έως ότου ξεθωριάσουν από τη φθορά του χρόνου – αν και χθες οι συγγενείς των θυμάτων τα πέρασαν και πάλι με ένα χέρι μπογιά προκειμένου να επιμηκυνθεί ο χρόνος παραμονής τους μπροστά από τη Βουλή.

Η τροπολογία προβλέπει ότι η συντήρηση, η προστασία και η καθαριότητα του μνημείου θα περάσουν εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και πως η αστυνόμευση θα παραμείνει στην Ελληνική Αστυνομία. Ωστόσο, θα εφαρμοστεί αυστηρότερο πλαίσιο: δεν θα επιτρέπονται διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, πανό, γκράφιτι ή κάθε είδους παρέμβαση στον χώρο.



Όσοι προκαλούν φθορές, αναγράφουν συνθήματα ή επιχειρούν να «καταλάβουν» τον χώρο για διαμαρτυρία, θα αντιμετωπίζουν ποινές που μπορεί να φθάνουν έως και δύο χρόνια φυλάκισης. Μέχρι σήμερα, όμως, ο χώρος βρισκόταν «μοιρασμένος» μεταξύ πολλών φορέων: του Δήμου Αθηναίων (καθαριότητα), της Προεδρικής Φρουράς (τελετουργικό), της Ελληνικής Αστυνομίας (τάξη), ακόμη και του Υπουργείου Πολιτισμού, που είχε παρέμβει στο παρελθόν για τον καθαρισμό τοίχου.



Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτή η διάσπαση αρμοδιοτήτων δημιουργούσε καθυστερήσεις, συγκρούσεις ευθυνών και έλλειψη συντονισμού. Τώρα, θέλει να φαίνεται ότι «κλείνει ο κύκλος της ασυνεννοησίας». Ωστόσο, δεν λείπουν όσοι αναμένουν να δουν με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί πρακτικά η απαγόρευση των συγκεντρώσεων και πώς θα αντιμετωπιστεί κάθε δημόσια παρέμβαση, ειδικά όταν συνδέεται με κοινωνικά ζητήματα ή τραγωδίες όπως αυτή των Τεμπών.