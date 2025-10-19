Η ύπαιθρος και ο αγροτικός κόσμος εξελίσσονται πλέον σε μία από τις πιο επικίνδυνες «μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση. Τα συσσωρευμένα προβλήματα -από τις καθυστερήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εκκρεμότητες στις επιδοτήσεις, μέχρι τα ασφυκτικά κόστη παραγωγής- έχουν φέρει αναταραχή στις αγροτικές κοινότητες. Μην ξεχνάμε πως στις τελευταίες εκλογές, ο αγροτικός κόσμος όχι μόνο στήριξε τη Νέα Δημοκρατία αλλά την βοήθησε σημαντικά ώστε να γίνει κυβέρνηση.

Οι πρώτες καταβολές χρημάτων σε δικαιούχους παραγωγούς, που έγιναν προ ημερών, έδωσαν μεν μια πρόσκαιρη ανάσα, αλλά δεν κατάφεραν να κατευνάσουν την οργή της περιφέρειας. Αντιθέτως, όπως παραδέχονται κυβερνητικά στελέχη, η δυσφορία έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με έντονη αίσθηση αδικίας στους παραγωγούς που «δεν έβαλαν ποτέ το δάχτυλο στο μέλι» και τώρα πληρώνουν λάθη άλλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αντιληφθεί την βαρύτητα του θέματος και έχει δώσει εντολές να προχωρήσουν οι διαδικασίες με σωστά βήματα και όπου δύναται με ταχύτητα.

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις μαρτύρων στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρίχνουν επιπλέον λάδι στη φωτιά, τροφοδοτώντας τη δυσπιστία και την κοινωνική ένταση. Η εικόνα που διαμορφώνεται στα αγροτικά μέτωπα είναι ανησυχητική, που στο Μέγαρο Μαξίμου κάνουν λόγο ακόμη και για μια «νέα ζώνη πολιτικού κινδύνου».

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στο κυβερνητικό επιτελείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς έχουν μεταφέρει, με τον δικό τους τρόπο, τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται στη βάση της παράταξης.

Ο Κ. Καραμανλής συνιστά ψυχραιμία και συζητώντας με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προ ημερών σημείωσε το πρόβλημα της αποξένωσης του κόμματος από την παραδοσιακή βάση της ΝΔ. Ο Α. Σαμαράς, από την πλευρά του, λέγεται πως έχει διαμηνύσει σε συνομιλητές του ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να χάσει το αγροτικό της DNA» και πως «αν χαθεί η περιφέρεια, χάνεται η πολιτική σταθερότητα».

Η πίεση από τα δεξιά

Οι παρεμβάσεις αυτές, αν και γίνονται θεσμικά και διακριτικά, έχουν σημάνει συναγερμό στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. «Η πίεση από τα δεξιά μας είναι πλέον ορατή», αναγνωρίζει έμπειρος υπουργός, βλέποντας πως πρέπει να βρεθούν σύντομα λύσεις για το αγροτικό θέμα αποκτά διαστάσεις εσωκομματικού συναγερμού.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας επιχειρεί να διαχειριστεί την κρίση σε διαρκή συνεννόηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον μεταβατικό πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αποφευχθούν νέες «κόκκινες κάρτες» από τις Βρυξέλλες που θα οδηγούσαν σε νέες καθυστερήσεις πληρωμών.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού ότι «η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης θα δοθεί μέσα στον Νοέμβριο», η ανησυχία παραμένει διάχυτη. Και το επεισόδιο με τις φήμες περί παραίτησής του -που διέψευσε ο ίδιος με ανάρτηση λέγοντας πως «δεν λιγοψύχησε ποτέ»- δεν βοήθησε στην αποσυμφόρηση του κλίματος.

«Αν δεν σταλεί άμεσα σήμα αποκατάστασης εμπιστοσύνης, η δυσαρέσκεια μπορεί να γίνει κύμα», λέει γαλάζιος βουλευτής της Θεσσαλίας. Είναι ξεκάθαρο και αυτό το γνωρίζουν όλοι στο Μέγαρο Μαξίμου πως ο πρωθυπουργός δεν πρέπει να μπει στις επόμενες εκλογές με την ύπαιθρο απέναντι.