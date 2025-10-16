Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο καταγράφηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη διάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Τάσος Νικολαΐδης, παίρνοντας τον λόγο για να μιλήσει για το άρθρο 17 -το οποίο αναφέρεται στη διάρθρωση της ΥΠΑ σε οργανικές μονάδες- ζήτησε να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ «Μυτιλήνης και Λέσβου».

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Στο άρθρο 17 αναμένουμε σαφή εξήγηση γιατί, ενώ πολύ σωστά έγινε διαχωρισμός του τμήματος παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ελεγχόμενων περιφερειακών αερολιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και ορθώς υπάρχουν δύο ξεχωριστά τμήματα, δεν έγινε το ίδιο και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Ζητάμε λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί παραμένουν μαζί Θεσσαλονίκη και Σκιάθος, Κέρκυρα και Ιωάννινα, Σάμος και Χίος, Μυτιλήνη και Λέσβος».

Έτοιμος για κόμμα Τσίπρα.



Ο Νικολαΐδης του ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται γιατί παραμένουν μαζί οι υπηρεσίες της ΥΠΑ σε Μυτιλήνη και Λέσβο. pic.twitter.com/7ZNHR8RrdM — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 16, 2025

Η αναφορά του προκάλεσε εντύπωση, καθώς, φυσικά, η Μυτιλήνη είναι η πρωτεύουσα της Λέσβου και δεν μπορούν να… «χωριστούν». Το πιθανότερο είναι πως ο βουλευτής ήθελε να πει «Μυτιλήνη και Λήμνος», όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, εννοώντας τον διαχωρισμό των τμημάτων Μυτιλήνης και Λήμνου.