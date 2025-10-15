Διακόπηκε απότομα η συνεδρίαση στην Ολομέλεια για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, γιατί λιποθύμησε η βουλευτής Μαρία Αθανασίου.

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης στο νομοσχέδιο λιποθύμισε λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της, ανέφερε το ΑΠΕ.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση διακόπτεται και θα ξεκινήσει αύριο στις 9 το πρωί προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου και στις 10 το πρωί να διεξαχθεί η προγραμματισμένη ονομαστική ψηφοφορία.