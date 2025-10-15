Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μάχη κατά της ακρίβειας, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που αναφέρθηκε στις μειώσεις τιμών που ανακοινώθηκαν για 2.000 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αρχικά είχαν σχεδιαστεί εκπτώσεις σε 1.000 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ, όμως η λίστα επεκτάθηκε. «Ξέρω καλά ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη, είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού.», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για τις μειώσεις τιμών σε 2.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια είναι το πρώτη πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές, έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε. Ξέρω καλά ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη, είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού.