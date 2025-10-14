Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε για τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης σχετικά με το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 8,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σίγουρα θα το ψήφιζε, ενώ το 17,5% απαντά ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει. Αντίθετα, το 69,5% δηλώνει πως δεν θα το ψήφιζε ποτέ.

Τον Σεπτέμβριο, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 6,5% “σίγουρα θα ψήφιζα”, 25,3% “θα μπορούσα να ψηφίσω” και 63,5% “ποτέ”, κάτι που δείχνει μια μείωση του συνολικού δυνητικού ποσοστού.

Ο κ. Ζούπης σχολίασε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του είναι ένα κόμμα που ακόμα φτιάχνεται, δεν ξέρει κανείς πότε θα ολοκληρωθεί. Εμείς προσπαθούμε να χαράξουμε μια περίμετρο, έναν χώρο στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί και να διεκδικήσει».

Όπως είπε, ο “σκληρός πυρήνας” ανέρχεται στο 8,6%, ενώ το σύνολο των δυνητικών ψηφοφόρων φτάνει στο 26% – 26,1%, έναντι περίπου 32% στην προηγούμενη μέτρηση. «Αυτό δεν είναι πρόθεση ψήφου», τόνισε, «είναι ο χώρος που μπορεί να διεκδικήσει – δεν τον έχει ακόμα».

Ο Ζούπης επεσήμανε επίσης ότι ο Τσίπρας αντιμετωπίζει πολύ υψηλή αντισυσπείρωση, της τάξης του 70%, κάτι που όπως είπε αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και δείχνει σαφή όρια στο εκλογικό του ακροατήριο. «Είναι τεράστια αντισυσπείρωση και δείχνει κάποια όρια. Απο εκεί και πέρα έχει αυτόν τον χώρο να διεκδικήσει, να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει», είπε.

Φέρνοντας παραδείγματα, ανέφερε πως η Νέα Αριστερά εμφανιζόταν με 3% “σίγουρα θα την ψήφιζα” και 15% “θα μπορούσα να την ψηφίσω”, ενώ το Κίνημα Ελευθέρων Πολιτών του Δημήτρη Αβραμόπουλου κατέγραφε συνολικά περίπου 20% στο άθροισμα των δύο κατηγοριών.

«Το λέω αυτό», πρόσθεσε, «για να δείξω ότι και το “σίγουρα” και το “θα μπορούσα” είναι διεκδικήσιμα ποσοστά — χρειάζεται, όμως, δουλειά» για να τα μετατρέψεις σε πραγματική ψήφο.