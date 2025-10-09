Με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών και θεσμικών παραγόντων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, με τίτλο «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης.

Το νέο βιβλίο του Αλέξη Πατέλη, που καταγράφει τη διαδρομή της Ελλάδας προς την οικονομική ανάκαμψη και την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το βιβλίο παρουσίασαν και σχολίασαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Ανάλυσης Οικονομικών Κινδύνων του ESM, Μαριαλένα Αθανασοπούλου, και η συγγραφέας και χρονογράφος Ρέα Βιτάλη. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάκης Προβατάς, ενώ την εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του ο ίδιος ο συγγραφέας, Αλέξης Πατέλης.

Περισσότερα από 300 άτομα παραβρέθηκαν την εκδήλωση, ανάμεσά τους πλήθος στελεχών της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης, Χρήστος Δήμας, Σοφία Ζαχαράκη, Νίκη Κεραμέως, Λίνα Μενδώνη, Δόμνα Μιχαηλίδου, Άκης Σκέρτσος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη και Νίκος Παπαθανάσης. Παρόντες ήταν επίσης οι υφυπουργοί Θανάσης Κοντογεώργης, Παύλος Μαρινάκης, Γιώργος Μυλωνάκης, Θάνος Πετραλιάς, Νίκος Τσάφος και Βιβή Χαραλαμπογιάννη, καθώς και στελέχη της ΝΔ, όπως ο γραμματέας Κώστας Σκρέκας, η πρώην γραμματέας Μαρία Συρεγγέλα, οι βουλευτές Μαρία Αντωνίου, Σπύρος Κυριάκης και Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, αλλά και ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής.

Το μήνυμα Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε τα καλύτερα στον στενό του συνεργάτη, αναφέροντας τα εξής:

«Ήταν μία πολύ όμορφη ζεστή και συγκινητική εκδήλωση η παρουσίαση του βιβλίου ενός πολύ στενού μου συνεργάτη ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις που επάρθηκαν από το 2019 μέχρι και ουσιαστικά πριν από λίγους μήνες

Το βιβλίο περιγράφει τη δύσκολη διαδρομή της ανάκτησης της εμπιστοσύνης της χώρας μέσα από μία σειρά από πρωτοφανής κρίσης τις οποίες στήνουμε να τις ξεχνάμε με μεγάλη ευκολία όπως οι πανδημία η ενεργειακή κρίση η πληθωριστική κρίση

Και για εμένα που είμαι ένας σιωπηλός πρωταγωνιστής αυτή ήταν μία ευκαιρία να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε πού έχουμε φτάσει πού θέλουμε να πάμε

Θέλω να ευχηθώ στο βιβλίο να είναι καλοτάξιδο πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να διαβαστεί…

Σε μία χώρα η οποία δεν διακρίνεται για την ισχυρή της μνήμη, σε μία χώρα που εύκολα τις μεγάλες κατακτήσεις μπορεί να τις θεωρεί περίπου δεδομένες και αυτονόητες αξίζει να θυμόμαστε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδρομή και να συγκρατήσουμε ότι όλα αυτά που πετύχαμε, τα πετύχαμε με πολύ σχέδιο με πολύ κόπο με πολλή προσπάθεια και ο Αλέξης ήταν ένας από τους σιωπηλούς πρωταγωνιστές αυτής της οικονομικής πορείας ανάκτησης εμπιστοσύνης της χώρας

Αυτό εξαρτάται από τον ελληνικό λαό αλλά όπως είχα εμπιστοσύνη και το 2023 όταν έπρεπε να έρθει μία εκλογική νίκη της ΝΔ για να επικυρώσει τα επιτεύγματα της πρώτης τετραετίας, έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού και στους πολίτες που βλέπουν, κρίνουν συγκρίνουν και θυμούνται».

Πατέλης: «Η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει»

Στην ομιλία του, ο συγγραφέας και πρώην επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019–2024), Αλέξης Πατέλης, υπογράμμισε πως «Η Μεγάλη Επιστροφή» είναι αυτή της Ελλάδας: «Η χώρα μας έχει διανύσει έναν μακρύ δρόμο. Το βιβλίο αφηγείται πώς κερδίσαμε ξανά την αξιοπιστία μας διεθνώς, φτάνοντας στην επενδυτική βαθμίδα και στο εξώφυλλο του Economist ως “Χώρα της Χρονιάς”. Αυτό που ακούμε πλέον στο εξωτερικό είναι: “Πώς τα καταφέρατε εσείς οι Έλληνες;”»